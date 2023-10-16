"Превед, Медвед". Названы финалисты самого смешного фотоконкурса о дикой природе

Кенгуру – "рок-звезда" и "селфи" от лебедей

16 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: comedywildlifephoto.com

Жюри конкурса Comedy Wildlife Photo Awards подвело итоги 2023 года и опубликовало финалистов. Участие в конкурсе приняли фотографы со всего мира, однако в шорт-лист прошла только 41 фотография. Победителя объявят 23 ноября, главный приз – недельное сафари по национальному заповеднику Масаи-Мара в Кении.

Comedy Wildlife Photography Awards организовали фотографы Том Суллам и Пол Джойнсон-Хикс, чтобы "повысить осведомленность о сохранении дикой природы через силу смеха". Конкурс проводится уже восьмой год и снискал настоящую народную любовь.

Танцующие, сердитые, довольные и ругающиеся финалисты конкурса – в нашей фотоленте.