Презентация, сбор заявок, доверие. Почему сайты нужны всем компаниям?

Кейсы, которые могут замотивировать на разработку своего сайта

31 января 2025, 17:35, ИА Амител erid: 2W5zFH4KBRi

Интернет. Информационные технологии / Фото: pressfoto на Freepik

Всем компаниям нужны сайты. Хотя бы потому, что это одна из эффективнейших точек контакта с аудиторией, на которую к тому же можно настроить контекстную и таргетированную рекламу.

О своей интернет-площадке мечтают многие: производители, туроператоры, магазины, медицинские клиники, ТРЦ, event-агентства*, службы доставки – и это даже не 1% всего списка. Поэтому если вы хотите усилить позиции своего бренда на рынке, то вам стоит задуматься о том, чтобы сделать классный функциональный сайт.

"Сайты могут использоваться в качестве презентации бренда для потенциальных клиентов, сбора заявок и контактных данных, непосредственно для продажи товаров или услуг и даже для хранения кейсов. А еще их наличие добавляет баллы к надежности компании в глазах аудитории, поэтому они важны далеко не только для B2C, но и B2B, и B2G сегментов", – рассказывает руководитель Digital-агентства Zavod* Надежда Клаус.

И вот несколько примеров реализации сайтов под разные задачи и для разных сфер рынка на основе кейсов Digital-агентства Zavod.

Пример сайта / Фото: Digital-агентства Zavod

Сайт-презентация для пищевого жидкого концентрата на основе растительного сырья "Безразличка" ТМ "Алтайский Нектар"

Проект реализован на CMS WordPress*. Это одностраничный сайт с возможностью прикрепления файлов формата PDF*, Doc*. Админка сайта позволяет управлять большей частью контента любым штатным сотрудником без привлечения программистов.

Еще одно из преимуществ сайта в том, что контент автоматически подстраивается под устройство пользователя, а кнопки для целевого действия всегда находятся на экране, тем самым привлекая внимание для действия, но не отвлекая от контента. А поп-ап элементы позволяют, не переходя на дополнительные страницы, ознакомиться с информацией по продукту.

Пример сайта / Фото: Digital-агентства Zavod

Многостраничный сайт с возможностью бронирования для компании, реализующей квесты и праздники для взрослых и детей "Квестленд"

На сайте реализована не только возможность бронирования квестов и праздников на определенные даты с привязкой к локациям, но и просчета стоимости мероприятия исходя из количества гостей, вида мероприятия и дополнительных шоу-программ.

Особое внимание было уделено мобильной версии сайта, т.к. большинство клиентов компании заходят на сайт именно с нее. Основная цель – это быстрая загрузка и удобство использования.

Хедер сайта закреплен и отражает все ключевые потребности потенциальных клиентов. Это также повышает вероятность совершения целевого действия.

Пример сайта / Фото: Digital-агентства Zavod

Интернет-магазин с возможностью автоматической выгрузки из 1С для производителя резинотехнических изделий ПФ-РТИ

Интернет-магазин не имеет карточки товара, а выгрузка настроена таким образом, что если база из 1С приходит с определенным условием, то на сайте отображается кнопка "Запросить прайс".

На каждой странице есть формы захвата пользователя для быстрой связи с компанией напрямую. Выгрузка базы из 1С автоматически обновляется по заданным алгоритмам, что упрощает администрирование сайта.

Мобильная версия сайта корректно работает на любом устройстве и позволяет клиентам контактировать с компанией на постоянной основе.

Также есть личный кабинет с регистрацией для удобной коммуникации с клиентами.

Пример сайта / Фото: Digital-агентства Zavod

Хотите сайт, который удовлетворит и ваши задачи, и потребности клиента? Обращайтесь в Digital-агентство Zavod.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: +7 (3852) 202-739

WA: +7-983-173-9948

Сайт

*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); CMS WordPress ("СиЭмЭс ВордПресс"); event ("ивент"); PDF ("ПДФ"); Doc ("Док").

ИП Шаповалова А. Д.

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