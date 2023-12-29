Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

В своем письме президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве он отметил, что "некоторые решения, принятые предыдущим правительством, пересмотрят"

29 декабря 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Власти Аргентины официально проинформировали лидеров стран – участников БРИКС о решении не вступать в это объединение. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила аргентинская газета Clarin со ссылкой на источники в местном правительстве.

"В правительстве направили письма с этой информацией президентам каждой из стран БРИКС, чтобы сделать официальным принятое несколько недель назад решение", – пишет издание.

Позднее президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах, отправленных лидерам стран – членов БРИКС подтвердил отказ страны от вступления в союз. В своем письме президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве он отметил, что "некоторые решения, принятые предыдущим правительством, пересмотрят".

Напомним, что еще во время предвыборной кампании Милей заявлял, что против присоединения страны к БРИКС.