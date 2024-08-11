Президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок

Его полномочия истекают в 2025 году

11 августа 2024, 12:50, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что решение о поправке в Олимпийскую хартию, позволявшей расширить полномочия Баха на посту президента МОК, не было принято на 142-й сессии организации в Париже. До этого несколько членов организации требовали изменить Олимпийскую хартию, чтобы спортивный чиновник был избран на новый срок.

"В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией", — заявил он.

Напомним, что 70-летний Бах стал президентом МОК в 2013 году. Тогда его избрали на восьмилетний срок. В 2021 году его снова избрали, но на четырехлетний срок. В качестве спортсмена Бах в 1976 году стал олимпийским чемпионом по фехтованию в командной рапире.