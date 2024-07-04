Президент Путин заявил о невозможности прекращения огня на Украине

По его словам, прекратить огонь невозможно без достижения договоренностей о переговорах

04 июля 2024, 23:23, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Россия не может объявить о прекращении огня в надежде на позитивные шаги со стороны Украины. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, прекратить огонь невозможно без достижения договоренностей о переговорах. Это невозможно до тех пор, пока существует вероятность, что Киев воспользуется перерывом для наращивания сил и продолжения конфликта. Москва не может согласиться на прекращение огня лишь в надежде, что Киев пойдет на ответные позитивные шаги.

"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации", – заявил Путин.

Он добавил, что в 2022 году РФ предложили отвести войска для создания условий по закреплению мирного соглашения, обсуждаемого в Стамбуле и Минске. Однако тогда российские власти "опять столкнулись с обманом".