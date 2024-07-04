Президент Путин заявил о невозможности прекращения огня на Украине
По его словам, прекратить огонь невозможно без достижения договоренностей о переговорах
04 июля 2024, 23:23, ИА Амител
Россия не может объявить о прекращении огня в надежде на позитивные шаги со стороны Украины. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, прекратить огонь невозможно без достижения договоренностей о переговорах. Это невозможно до тех пор, пока существует вероятность, что Киев воспользуется перерывом для наращивания сил и продолжения конфликта. Москва не может согласиться на прекращение огня лишь в надежде, что Киев пойдет на ответные позитивные шаги.
"Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для Российской Федерации", – заявил Путин.
Он добавил, что в 2022 году РФ предложили отвести войска для создания условий по закреплению мирного соглашения, обсуждаемого в Стамбуле и Минске. Однако тогда российские власти "опять столкнулись с обманом".
07:16:07 05-07-2024
На Украине ведение переговоров запрещено законом
08:17:52 05-07-2024
Гость (07:16:07 05-07-2024) На Украине ведение переговоров запрещено законом... И этот закон подписал один человек.Нелегитимный на данный момент.
09:14:47 05-07-2024
Переговоры только после капитуляции укробандеровцев.
10:12:52 05-07-2024
Ну почему же невозможно прекращение огня? Вполне возможно если украина сдаст оружие и безоговорочно капитулирует. Детали капитуляции вполне будут обсуждаться. Куда сдавать оружие и куда принимать пленных
10:53:00 05-07-2024
А может наоборот нарастить огонь для скорейшего начала переговоров? Хотя, тогда и договариваться не с кем будет.
11:10:41 05-07-2024
прекратить огонь невозможно без достижения договоренностей о переговорах --- Фух! я уж думал опять президент швейцарии приезжал, с чемоданчиком компромата на... и риторика опять поменялась... как 7 мая 2014 года...