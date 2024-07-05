Президента Киргизии Садыра Жапарова попытались свергнуть, пока он был в отъезде

В результате задержаны пять человек

05 июля 2024, 19:58, ИА Амител

Флаг Киргизии / Фото: unsplash.com

Спецслужбы Киргизии обезвредили группу, которая планировала спровоцировать массовые беспорядки и захватить власть в стране. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", – заявили в ГКНБ.

В результате задержаны пять человек, фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания ГКНБ. Госкомитет предпочел оставить пока в тайне их имена и фамилии в интересах следствия. По версии правоохранителей, в группировке состояли лица, "поддерживающие идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию".