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Президента Киргизии Садыра Жапарова попытались свергнуть, пока он был в отъезде

В результате задержаны пять человек

05 июля 2024, 19:58, ИА Амител

Флаг Киргизии / Фото: unsplash.com
Флаг Киргизии / Фото: unsplash.com

Спецслужбы Киргизии обезвредили группу, которая планировала спровоцировать массовые беспорядки и захватить власть в стране. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", – заявили в ГКНБ.

В результате задержаны пять человек, фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания ГКНБ. Госкомитет предпочел оставить пока в тайне их имена и фамилии в интересах следствия. По версии правоохранителей, в группировке состояли лица, "поддерживающие идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию".

Комментарии 6

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Гость

20:14:56 05-07-2024

Революция силами пяти человек? Сила!

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Гость

20:38:07 05-07-2024

Может, хотели просто ограбить и скинуть с поезда? Ну басмачи ведь, это в их традициях.

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Гость

20:44:45 05-07-2024

Госбезопасности давно пора взбодриться.Как киргизской,так и русской.А то тут некоторые мягкотелые бледнеют при виде кожанки и даже высказывают недовольство.

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Гость

23:02:37 05-07-2024

Гость (20:44:45 05-07-2024) Госбезопасности давно пора взбодриться.Как киргизской,так и... Не переживай... Взбодрятся...

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Гость

07:47:57 06-07-2024

Гость (23:02:37 05-07-2024) Не переживай... Взбодрятся... ... у гражданочки уже и список имеется, кто в носу ковыряется

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Гость

10:43:33 06-07-2024

Гость (07:47:57 06-07-2024) у гражданочки уже и список имеется, кто в носу ковыряется... Есть списочки и на либерастов,тех кто в другом отверстии ковыряются.

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