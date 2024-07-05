Президента Киргизии Садыра Жапарова попытались свергнуть, пока он был в отъезде
В результате задержаны пять человек
05 июля 2024, 19:58, ИА Амител
Спецслужбы Киргизии обезвредили группу, которая планировала спровоцировать массовые беспорядки и захватить власть в стране. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.
"В рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан", – заявили в ГКНБ.
В результате задержаны пять человек, фигуранты уголовного дела помещены в изолятор временного содержания ГКНБ. Госкомитет предпочел оставить пока в тайне их имена и фамилии в интересах следствия. По версии правоохранителей, в группировке состояли лица, "поддерживающие идеологию криминалитета, а также фанатично исповедующих религиозную идеологию".
20:14:56 05-07-2024
Революция силами пяти человек? Сила!
20:38:07 05-07-2024
Может, хотели просто ограбить и скинуть с поезда? Ну басмачи ведь, это в их традициях.
20:44:45 05-07-2024
Госбезопасности давно пора взбодриться.Как киргизской,так и русской.А то тут некоторые мягкотелые бледнеют при виде кожанки и даже высказывают недовольство.
23:02:37 05-07-2024
Гость (20:44:45 05-07-2024) Госбезопасности давно пора взбодриться.Как киргизской,так и... Не переживай... Взбодрятся...
07:47:57 06-07-2024
Гость (23:02:37 05-07-2024) Не переживай... Взбодрятся... ... у гражданочки уже и список имеется, кто в носу ковыряется
10:43:33 06-07-2024
Гость (07:47:57 06-07-2024) у гражданочки уже и список имеется, кто в носу ковыряется... Есть списочки и на либерастов,тех кто в другом отверстии ковыряются.