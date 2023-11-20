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Президентом Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС

Хавьера Милея с победой поздравил его главный оппонент

20 ноября 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

На выборах президента Аргентины победил политик Хавьер Милей, который выступает против вхождения страны в состав БРИКС. Об этом в социальных сетях рассказал президент Эквадора Гильермо Лассо.

Лассо в своем сообщении отметил, что аргентинцы выбрали нового президента в демократическом процессе, а также поздравил Милея с победой и пожелал ему удачи в решении проблем страны.

"Это хорошее время для демократий Латинской Америки", – написал Лассо.

Ранее Хавьера Милея с победой на выборах поздравил кандидат от правящей партии Серхио Масса.

Политика

Комментарии 2

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Гость

09:24:17 20-11-2023

Потешная организация, кому она нужна?

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Гость

18:22:39 20-11-2023

И снова про......ли сочувствующее государство. США если бы во вред им уже давно бы организовали майданчик, а наши как ослы под новым седлом только ходят и лицемерно провозглашают что мы не такие во внутренние дела не лезем, а по факту своим бездельем содействуют глобалистскому беспределу сша а не спасают народы от порабощения.

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