Президентом Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС

Хавьера Милея с победой поздравил его главный оппонент

20 ноября 2023, 07:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На выборах президента Аргентины победил политик Хавьер Милей, который выступает против вхождения страны в состав БРИКС. Об этом в социальных сетях рассказал президент Эквадора Гильермо Лассо.

Лассо в своем сообщении отметил, что аргентинцы выбрали нового президента в демократическом процессе, а также поздравил Милея с победой и пожелал ему удачи в решении проблем страны.

"Это хорошее время для демократий Латинской Америки", – написал Лассо.

Ранее Хавьера Милея с победой на выборах поздравил кандидат от правящей партии Серхио Масса.