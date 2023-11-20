Президентом Аргентины стал противник вступления страны в БРИКС
Хавьера Милея с победой поздравил его главный оппонент
20 ноября 2023, 07:36, ИА Амител
Фото: pxhere.com
На выборах президента Аргентины победил политик Хавьер Милей, который выступает против вхождения страны в состав БРИКС. Об этом в социальных сетях рассказал президент Эквадора Гильермо Лассо.
Лассо в своем сообщении отметил, что аргентинцы выбрали нового президента в демократическом процессе, а также поздравил Милея с победой и пожелал ему удачи в решении проблем страны.
"Это хорошее время для демократий Латинской Америки", – написал Лассо.
Ранее Хавьера Милея с победой на выборах поздравил кандидат от правящей партии Серхио Масса.
09:24:17 20-11-2023
Потешная организация, кому она нужна?
18:22:39 20-11-2023
И снова про......ли сочувствующее государство. США если бы во вред им уже давно бы организовали майданчик, а наши как ослы под новым седлом только ходят и лицемерно провозглашают что мы не такие во внутренние дела не лезем, а по факту своим бездельем содействуют глобалистскому беспределу сша а не спасают народы от порабощения.