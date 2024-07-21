Президенту федерации шахмат на Алтае Артему Поломошнову исполнилось 50 лет

При нем федерация шахмат стала одной из лучших в регионе

21 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Президент федерации шахмат Алтайского края / Фото: amic.ru

Президенту федерации шахмат Алтайского края, известному экономисту Артему Поломошному 19 июля исполнилось 50 лет. Артем Поломошнов руководит организацией с 2011 года и за это время она стала одной из самых лучших в Алтайском крае.

Ежегодно в регионе проводят соревнования по шахматам самого высокого статуса. Уже в ближайшее время в Барнауле пройдут суперфиналы 77-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го чемпионата России по шахматам среди женщин. Элитный турнир проведут с 16 по 29 августа в Алтайском краевом театре драмы имени В.М. Шукшина.

Артем Поломошнов родился 21 июля 1974 года в Барнауле. Высшее образование получил в АлтГУ по специальности "Экономист-менеджер". Окончил аспирантуру по специальности "Экономика и управление народным хозяйством", кандидат экономических наук. В 1996 году работал старшим экономистом фондового управления Алтайсбербанка. В 1997-2001 годах трудился на Барнаульском ликероводочном заводе специалистом по ценным бумагам и начальником планово-экономического отдела. В 2001 году стал замом финансового директора на заводе "Меланжист Алтая", а в 2004 году – финансовым директором. С 2016 года работает финансовым директором компании "Арсал" (крупный российский поставщик цист рачка артемии). С 2011 года возглавляет Федерацию шахмат Алтайского края. Женат, воспитывает двух дочерей.

Редакция amic.ru поздравляет Артема Поломошнова с юбилеем, желает успехов на работе и в личной жизни.

В материале есть несколько ссылок на интервью с руководителем федерации шахмат Алтайского края.