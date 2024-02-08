При атаке дрона-камикадзе на автобус в Белгородской области пострадал человек

Глава региона добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение

08 февраля 2024, 20:35, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com

Человек пострадал в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке украинского дрона на автобус. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.

"В результате взрыва есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения ноги", – сообщил он.

Глава Белгородской области добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение.

Напомним, что ранее в регионе объявлялась ракетная опасность. Она продлилась 43 минуты.