При атаке дрона-камикадзе на автобус в Белгородской области пострадал человек
Глава региона добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение
08 февраля 2024, 20:35, ИА Амител
Машина скорой помощи / Фото: unsplash.com
Человек пострадал в селе Новая Таволжанка Белгородской области при атаке украинского дрона на автобус. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате взрыва есть один пострадавший – у мужчины осколочные ранения ноги", – сообщил он.
Глава Белгородской области добавил, что в ближайшее время пострадавшего доставят в медучреждение.
Напомним, что ранее в регионе объявлялась ракетная опасность. Она продлилась 43 минуты.
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