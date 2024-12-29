При авиакатастрофе в Южной Корее погибло минимум 62 человека

Два человека обнаружены живыми после авиакатастрофы Boeing 737

29 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

В авиакатастрофе в Южной Корее, которая произошла в аэропорту Муан утром 29 декабря, число жертв достигло 62 человек, пишет РИА Новости. Всего на борту был 181 человек: 175 пассажиров и 6 членов экипажа. Спасатели нашли в хвостовой части одного пассажира и одного члена экипажа, которым удалось выжить.

Boeing летел в Муан из Бангкока и при посадке врезался в ограждение, пролетев мимо взлетно-посадочной полосы. Самолет разломился на две части и загорелся. По одной из версий, причиной стало столкновение с птицами, что могло привести к отказу системы шасси. Момент крушения попал на видео.

При этом Telegram-канал "Осторожно новости" выяснил, что разбившийся Boeing ранее сообщал о внештатной ситуации на борту. Инцидент произошел накануне, когда самолет совершил вынужденную посадку, прежде чем продолжить свой маршрут. По данным Flightradar, 27 декабря Boeing 737-8AS, следовавший из Чеджу в Пекин, был вынужден изменить направление и приземлиться в Сеуле. После пятичасовой остановки он возобновил полет в Китай. Данные о причинах вынужденной посадки не хранятся на платформе Flightradar.