При эксгумации тел украинских военных в ЛНР нашли телефон с детским порно

Он принадлежит одному из обнаруженных трупов — на его форме не было каких-либо опознавательных знаков

09 апреля 2024, 22:41, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: pixabay.com

Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергея Белова.

По его словам, останки трех человек нашли в одном из подвалов частного дома. На двоих трупах была одежда в стиле милитари, что говорит об их причастности к украинской армии. При этом никаких опознавательных знаков на ней не было.

При осмотре тел эксперты нашли несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. Информацию с электронных носителей удалось частично восстановить. В смартфоне была MicroSD-карта, на которой специалисты нашли скрытый раздел с порнографическими изображениями детей. Это оказались не единичные скачанные снимки, а непосредственно снятые в районе Попасной. К съемкам привлекали детей от 3 до 14 лет.

"Есть как малоинформативные снимки [так и] вплоть до совершенно откровенной порнографической съемки", – отметил он.

Кроме того, на спине ребенка с одного из снимков был написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way ("Рейнджеры идут первыми"). Также есть ряд фотографий детей на фоне военной атрибутики. Сам девиз принадлежит батальонам 75-го парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США.

по словам Белова, снимки сделали в условиях социального учреждения, а на заднем плане ряда фотографий видны личные вещи военнослужащих и украинский флаг. Кроме того, на носителях нашли текстовые инструкции по съемкам детского порно, особое внимание в них уделялось советам по конспирации снимающего. В другом файле объяснялось, как на подобном контенте заработать.

По словам советника главы ЛНР Анны Сороки, изучение останков показало, что трое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела. У двоих в украинской форме были подписаны бушлаты – они оказались братьями. При этом документов или опознавательных знаков у мужчин не было.