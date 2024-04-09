При эксгумации тел украинских военных в ЛНР нашли телефон с детским порно
Он принадлежит одному из обнаруженных трупов — на его форме не было каких-либо опознавательных знаков
09 апреля 2024, 22:41, ИА Амител
Телефон с фото и видео порнографического характера с участием детей нашли при эксгумации тел украинских военнослужащих в Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Сергея Белова.
По его словам, останки трех человек нашли в одном из подвалов частного дома. На двоих трупах была одежда в стиле милитари, что говорит об их причастности к украинской армии. При этом никаких опознавательных знаков на ней не было.
При осмотре тел эксперты нашли несколько кнопочных телефонов, смартфон и планшет. Информацию с электронных носителей удалось частично восстановить. В смартфоне была MicroSD-карта, на которой специалисты нашли скрытый раздел с порнографическими изображениями детей. Это оказались не единичные скачанные снимки, а непосредственно снятые в районе Попасной. К съемкам привлекали детей от 3 до 14 лет.
"Есть как малоинформативные снимки [так и] вплоть до совершенно откровенной порнографической съемки", – отметил он.
Кроме того, на спине ребенка с одного из снимков был написан девиз американских рейнджеров Rangers Lead the Way ("Рейнджеры идут первыми"). Также есть ряд фотографий детей на фоне военной атрибутики. Сам девиз принадлежит батальонам 75-го парашютно-десантного разведывательного полка Сухопутных войск США.
по словам Белова, снимки сделали в условиях социального учреждения, а на заднем плане ряда фотографий видны личные вещи военнослужащих и украинский флаг. Кроме того, на носителях нашли текстовые инструкции по съемкам детского порно, особое внимание в них уделялось советам по конспирации снимающего. В другом файле объяснялось, как на подобном контенте заработать.
По словам советника главы ЛНР Анны Сороки, изучение останков показало, что трое мужчин погибли в результате артиллерийского обстрела. У двоих в украинской форме были подписаны бушлаты – они оказались братьями. При этом документов или опознавательных знаков у мужчин не было.
08:05:09 10-04-2024
одному из обнаруженных трупов --- до самой смерти с собой носил
08:05:52 10-04-2024
В аду ведь теперь
08:31:26 10-04-2024
Через 30 лет в учебниках истории еще всплывут жуткие факты, что они там творили с гражданскими! Нелюди.