При каких ортопедических проблемах помогает массаж?

И стоит ли его делать, если пока нет никаких заболеваний?

28 марта 2024, 17:13, ИА Амител erid: LjN8KKns5

Массаж. Массажист / Фото: freepik

Массаж играет немаловажную роль в восстановлении после травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Курс массажа помогает улучшить состояние мышц, восстановить общую подвижность, снизить болевые ощущения. Если вас интересует массаж в Москве на Пролетарской, услугу вам готовы предоставить специалисты клиники неврологии и ортопедии "ЗдравКлиник".

В каких ситуациях массаж необходим?

Массаж эффективен при самых разных состояниях, включая боли в спине, шее, суставах, мышцах, а также при любых ограничениях в подвижности. Дискомфортные ощущения могут быть вызваны перенесенными ранее травмами или операциями, либо некоторыми заболеваниями. Часто у людей, обращающихся к массажисту, боли носят хронический характер.

Ортопедический массаж может быть как самостоятельной мерой, так и частью восстановительной терапии. Он прекрасно сочетается с медикаментозным лечением, физиотерапией и другими методиками.

Но даже если проблем со здоровьем нет, и человек стремится поддержать здоровье опорно-двигательного аппарата, курс массажа также не будет лишним. Он улучшает кровообращение, снимет "зажимы", устраняет перенапряжение мышц, вызванные гиподинамией.

Как ускорить восстановление?

Если у человека ранее диагностированы какие-либо ортопедические патологии (например, бурсит, лечение которого часто долговременное), об этом необходимо проинформировать массажиста. Нелишним будет предоставление результатов ранее проведенных исследований (КТ, МРТ или прочее).

Также необходимо понимать, что следить за своим здоровьем после перенесенных травм и операций или при наличии хронических заболеваний необходимо постоянно. Регулярные осмотры, курсы массажа и медикаментозной терапии помогут сохранить активность на долгие годы и существенно улучшить общее качество жизни.

Помните, что поход к специалисту или вызов врача на дом нужно осуществлять вовремя, то есть, при первых признаках ухудшения состояния, а не в ситуации, когда боль становится нестерпимой.

ООО "Клиника Здоровья"

Реклама

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста