При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека

Двое мужчин скончались на месте от полученных ран, за жизнь еще одного пострадавшего до последнего бились врачи

23 августа 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Гладкова

Три человека погибли при повторном обстреле санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, двое мужчин скончались на месте от полученных ран, за жизнь еще одного пострадавшего до последнего бились врачи.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших. По его информации, украинские военные сбросили с дрона взрывное устройство, когда мужчины находились на улице.

Напомним, что сегодня на санаторий уже нападали. В первый раз ВСУ сбросили с дрона две гранаты. Осколки выбили стекла, но пострадавших не было. Само село Лавы находится примерно в 7 км от города Валуйки и в 22 километрах от границы с Украиной.