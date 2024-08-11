При падении ракеты на жилой дом в Курске пострадали 13 человек

Повреждения получил девятиэтажный дом. Там выбило стекла, а несколько автомобилей во дворе загорелись

11 августа 2024, 14:12, ИА Амител

Фото: glavaigorkutsak / Telegram

13 человек пострадали при падении сбитой украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Повреждения получил девятиэтажный дом. Там выбило стекла, а несколько автомобилей во дворе загорелись.

"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии", — написал он.

Напомним, что сам взрыв произошел поздним вечером 10 августа.