При падении ракеты на жилой дом в Курске пострадали 13 человек
Повреждения получил девятиэтажный дом. Там выбило стекла, а несколько автомобилей во дворе загорелись
11 августа 2024, 14:12, ИА Амител
Фото: glavaigorkutsak / Telegram
13 человек пострадали при падении сбитой украинской ракеты на многоквартирный дом в Курске. Об этом заявил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
Повреждения получил девятиэтажный дом. Там выбило стекла, а несколько автомобилей во дворе загорелись.
"К несчастью, из-за атаки украинских террористов на данный момент пострадали 13 человек, 2 из них находятся в тяжелом состоянии", — написал он.
Напомним, что сам взрыв произошел поздним вечером 10 августа.
Читайте также в сюжете: Украинская армия в российских регионах
Комментарии 0