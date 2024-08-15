При поддержке социалистов в алтайском селе появилась детская спортплощадка

Сельчане отметили, что новый объект — это не только инвестиция в спорт, но и вклад в будущее

15 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Открытие новой спортплощадки в с. Березовка / Фото: "Справедливая Росся — За правду"

Благодаря поддержке алтайских социалистов в селе Березовка Первомайского района появилась детская спортивная площадка. 14 августа состоялось открытие локации, построенной при содействии депутата Госдумы Александра Терентьева и его помощника Евгения Куксина. Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере. Теперь у ребят есть место для занятий спортом и активного отдыха.

Открытие площадки стало настоящим праздником для всех. Жители Березовки, и маленькие, и взрослые, собрались на ней задолго до начала мероприятия. Чтобы поддержать интерес к спорту, местные жители пригласили на праздник фитнес-тренеров, которые познакомили детей с некоторыми упражнениями. Ребята пробовали свои силы на турниках, лазили по канатам, играли в баскетбол, делали зарядку под энергичную музыку и просто весело проводили время. Взрослые присоединились к детям, взяв в руки мячи.

Глава березовского сельсовета Альбина Агальцова выразила гордость за местных жителей, благодаря усилиям которых в том числе появилась площадка. А также вручила благодарности Александру Терентьеву, Евгению Куксину и активным жителям, включая Андрея Яковлева, который был инициатором строительства.

Открытие новой спортплощадки в с. Березовка / Фото: "Справедливая Росся — За правду"

От имени депутата Александра Терентьева выступила руководитель его Общественной приемной Оксана Молодых, которая напомнила, что эта спортплощадка не единственная в крае, которую построили при поддержке парламентария.

"Александр Терентьев построил уже порядка 60 площадок на территории Алтайского края, еще несколько десятков помог оборудовать. Здорово, что спорт развивается и наша партия имеет в этом самое непосредственное участие. Восхищена активностью жителей и ответственностью, с которой к делу подходит глава сельсовета. Желаю всем здорового тела и духа", – поздравила Оксана Молодых.Евгений Куксин рассказал, как возникла идея создания площадки. На встрече с местными жителями Александр Терентьев узнал, что жители Березовки хотят построить место для физического развития детей. Энергии и желания у них хватало, но были трудности с финансированием. Депутат и его помощник решили поддержать людей и помочь им реализовать идею.

Евгений Куксин сделал еще один подарок маленьким березовцам. Чтобы разнообразить игры, он вручил детям спортивные мячи.