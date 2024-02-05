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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов и глава МЧС

Погибшие принимали активное участие в восстановлении города

05 февраля 2024, 20:00, ИА Амител

Одинокая свеча / Фото: unsplash.com
Одинокая свеча / Фото: unsplash.com

Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску, который произошел 4 февраля, были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко.

Напомним, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о смерти министра по чрезвычайным ситуациям республики Алексея Потелещенко.

Как рассказал Сахненко, погибшие принимали активное участие в восстановлении Лисичанска. Он выразил соболезнования их близким и депутатскому корпусу.

Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, еще 10 пострадали.

Комментарии 6

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Олег

21:04:05 05-02-2024

Кто-то слил. Предатели-жидобандеровцы.

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Гость

21:20:59 05-02-2024

Популярная пекарня была

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Гость

21:22:22 05-02-2024

Так они в пекарне работали?

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Гость

07:34:55 06-02-2024

Гость (21:22:22 05-02-2024) Так они в пекарне работали?... Нет. В этой пекарне выпекли то коричневое вещество, которое ты используешь вместо мозгов...

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Гость

11:35:32 06-02-2024

Жалко МЧСника.

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Гость

12:03:35 06-02-2024

Жушма отмечал ДР в рэсторане, было много гостей, и вдруг...

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