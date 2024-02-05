При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов и глава МЧС

Погибшие принимали активное участие в восстановлении города

05 февраля 2024, 20:00, ИА Амител

Одинокая свеча / Фото: unsplash.com

Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску, который произошел 4 февраля, были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко.

Напомним, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о смерти министра по чрезвычайным ситуациям республики Алексея Потелещенко.

Как рассказал Сахненко, погибшие принимали активное участие в восстановлении Лисичанска. Он выразил соболезнования их близким и депутатскому корпусу.

Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, еще 10 пострадали.