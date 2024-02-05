При ударе ВСУ по Лисичанску погибли двое депутатов и глава МЧС
Погибшие принимали активное участие в восстановлении города
05 февраля 2024, 20:00, ИА Амител
Среди погибших от удара ВСУ по Лисичанску, который произошел 4 февраля, были местные депутаты Артем Тростянский и Иван Жушма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Лисичанска Эдуард Сахненко.
Напомним, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о смерти министра по чрезвычайным ситуациям республики Алексея Потелещенко.
Как рассказал Сахненко, погибшие принимали активное участие в восстановлении Лисичанска. Он выразил соболезнования их близким и депутатскому корпусу.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, еще 10 пострадали.
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