Приближение к нулю. О погоде в Алтайском крае 29 февраля

День пройдет преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег

29 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Заснеженный лес /Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 29 февраля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В Барнауле ожидается от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.