Прибыль ВТБ за четыре месяца превысила 200 млрд рублей

Банк вышел на высокую прибыльность на фоне роста бизнеса

30 мая 2024, 17:00, ИА Амител

Экономика. Финансы / Фото: pressfoto on Freepik

В апреле 2024 года группа ВТБ заработала 81 млрд рублей. А за четыре месяца чистая прибыль составила 203,4 млрд рублей. Это соответствует рентабельности капитала 42,5 и 27,4% соответственно. Подробности сообщил первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, банк достиг высокого уровня прибыльности на фоне активного роста бизнеса: в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года), привлечения от клиентов – на 4,5% (на 7,7% с начала года).

"Таком образом, на фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа ВТБ выполняет и перевыполняет показатели, заложенные в трехлетней стратегии, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели", – сказал топ-менеджер.

Также финансовый директор высказался о денежно-кредитной политике. Ставка ЦБ помогла сбить инфляцию с 11% до уровня 6-7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ, который на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%, оценил Дмитрий Пьянов. По его словам, стоит поднимать ключевую ставку до уровня 17-18% и менять на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации.

"Чем раньше экономика и все экономические агенты поймут – а коммуникация Центрального банка имеет огромное значение, – что мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки, это поможет правильному якорению инфляционных ожиданий, изменению рационального экономического поведения агентов", – сказал Дмитрий Пьянов.