Прибыль ВТБ за четыре месяца превысила 200 млрд рублей
Банк вышел на высокую прибыльность на фоне роста бизнеса
30 мая 2024, 17:00, ИА Амител
В апреле 2024 года группа ВТБ заработала 81 млрд рублей. А за четыре месяца чистая прибыль составила 203,4 млрд рублей. Это соответствует рентабельности капитала 42,5 и 27,4% соответственно. Подробности сообщил первый заместитель президента – председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, банк достиг высокого уровня прибыльности на фоне активного роста бизнеса: в апреле кредитный портфель вырос на 1,3% (на 6,8% с начала года), привлечения от клиентов – на 4,5% (на 7,7% с начала года).
"Таком образом, на фоне сложной операционной среды и высоких процентных ставок, создающих давление на чистую процентную маржу, группа ВТБ выполняет и перевыполняет показатели, заложенные в трехлетней стратегии, показывая уверенный рост бизнеса и активной клиентской базы и демонстрируя стабильный уровень рентабельности капитала, превышающий целевые показатели", – сказал топ-менеджер.
Также финансовый директор высказался о денежно-кредитной политике. Ставка ЦБ помогла сбить инфляцию с 11% до уровня 6-7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ, который на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%, оценил Дмитрий Пьянов. По его словам, стоит поднимать ключевую ставку до уровня 17-18% и менять на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации.
"Чем раньше экономика и все экономические агенты поймут – а коммуникация Центрального банка имеет огромное значение, – что мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки, это поможет правильному якорению инфляционных ожиданий, изменению рационального экономического поведения агентов", – сказал Дмитрий Пьянов.
18:34:46 30-05-2024
Проценты по вкладам зажимают... А кредиты рвут вот и весь способ зарабатывания...
19:56:34 30-05-2024
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки — иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю, где?
Заройте в землю, где…
Не горы, не овраги и не лес,
Не океан без дна и берегов,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
А поле, поле, поле, поле Чудес,
Поле чудес в Стране Дураков.
Крекс-пекс-фекс… (с)
07:25:59 31-05-2024
И как это повлияло на жизнь народа?
08:08:06 31-05-2024
Чем выше ставка ЦБ, тем для банка выше разница между процентами по вкладам и процентами, под которые выдаются кредиты, т.е. выше возможностей заработка. Вот и такие доходы. Им ведь абсолютно параллельно (нет производства, нет нужды в новой технике и технологиях), что ставка ЦБ - запретительная для производственников, петля на шее: нет возможности покупки техники, технологий, сырья, материалов.