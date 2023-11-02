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Прибытие самолетов в барнаульский аэропорт задерживается из-за заснеженной полосы

Полосу уже подготовили и самолеты готовятся к вылету из Новосибирска в Барнаул

02 ноября 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: Аэропорт Барнаул
Фото: Аэропорт Барнаул

Прибытие и обратный вылет четырех рейсов задерживается в аэропорту Барнаула, который утром 2 ноября приостановил свою работу из-за сильного снегопада. Все самолеты были отправлены на запасной аэродром в Толмачево, сообщили amic.ru в пресс-службе авиагавани краевой столицы.

Работы по расчистке взлетно-посадочной полосы в Барнауле завершили в 10:00 и три борта готовятся к вылету из Новосибирска. Рейс авиакомпании "Победа" с вылетом из Барнаула в Шереметьево отменили – он отправится обратно в Москву из Новосибирска.

"Пассажиров рейса 6531 авиакомпании "Победа", которые должны были прибыть в Барнаул в 04:30 и сейчас находятся в Новосибирске, доставят наземным транспортом в столицу Алтайского края. Пассажиров, кто должен был улететь на этом рейсе в столицу, отвезут в Толмачево", – уточнили amic.ru в пресс-службе аэропорта Барнаула.

Какие рейсы еще не прилетели в Барнаул?

Из-за погодных условий, помимо рейса "Победы", задерживаются:

– рейс 2601 авиакомпании S7 из аэропорта Домодедово, который должен был прибыть в 06:55;

– рейс 1430 авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево, который должен был прибыть в 08:45;

– рейс 243 авиакомпании ЮВТ АЭРО из Перми, который должен был прибыть в 05:10.

Соответственно, задерживается вылет этих воздушных судов из Барнаула.

Барнаул Аэропорт

Комментарии 6

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Гость

10:14:44 02-11-2023

Называется, "Не ждали". Потеряли лопаты для чистки снега?

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Гость

10:17:48 02-11-2023

3 самолета утром прилетают и вылетают и то полосу подготовить не смогли, позорище

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гость

10:37:04 02-11-2023

Гость (10:17:48 02-11-2023) 3 самолета утром прилетают и вылетают и то полосу подготовит... всю технику на дороги города вывели!)

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Гость

10:45:50 02-11-2023

Как будто первый раз зима в Сибирь пришла.

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Гость

11:12:15 02-11-2023

А в Н-ске снега не было? Или там почему-то всегда готовы принять.

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Гога

04:27:08 03-11-2023

А в Н-ске снега не было? Или там почему-то всегда готовы принять-

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