Прибытие самолетов в барнаульский аэропорт задерживается из-за заснеженной полосы
Полосу уже подготовили и самолеты готовятся к вылету из Новосибирска в Барнаул
02 ноября 2023, 10:02, ИА Амител
Прибытие и обратный вылет четырех рейсов задерживается в аэропорту Барнаула, который утром 2 ноября приостановил свою работу из-за сильного снегопада. Все самолеты были отправлены на запасной аэродром в Толмачево, сообщили amic.ru в пресс-службе авиагавани краевой столицы.
Работы по расчистке взлетно-посадочной полосы в Барнауле завершили в 10:00 и три борта готовятся к вылету из Новосибирска. Рейс авиакомпании "Победа" с вылетом из Барнаула в Шереметьево отменили – он отправится обратно в Москву из Новосибирска.
"Пассажиров рейса 6531 авиакомпании "Победа", которые должны были прибыть в Барнаул в 04:30 и сейчас находятся в Новосибирске, доставят наземным транспортом в столицу Алтайского края. Пассажиров, кто должен был улететь на этом рейсе в столицу, отвезут в Толмачево", – уточнили amic.ru в пресс-службе аэропорта Барнаула.
Какие рейсы еще не прилетели в Барнаул?
Из-за погодных условий, помимо рейса "Победы", задерживаются:
– рейс 2601 авиакомпании S7 из аэропорта Домодедово, который должен был прибыть в 06:55;
– рейс 1430 авиакомпании "Аэрофлот" из аэропорта Шереметьево, который должен был прибыть в 08:45;
– рейс 243 авиакомпании ЮВТ АЭРО из Перми, который должен был прибыть в 05:10.
Соответственно, задерживается вылет этих воздушных судов из Барнаула.
10:14:44 02-11-2023
Называется, "Не ждали". Потеряли лопаты для чистки снега?
10:17:48 02-11-2023
3 самолета утром прилетают и вылетают и то полосу подготовить не смогли, позорище
10:37:04 02-11-2023
Гость (10:17:48 02-11-2023) 3 самолета утром прилетают и вылетают и то полосу подготовит... всю технику на дороги города вывели!)
10:45:50 02-11-2023
Как будто первый раз зима в Сибирь пришла.
11:12:15 02-11-2023
А в Н-ске снега не было? Или там почему-то всегда готовы принять.
04:27:08 03-11-2023
А в Н-ске снега не было? Или там почему-то всегда готовы принять-