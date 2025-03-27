Причиной эвакуации барнаульского ТРЦ "Огни" стало возгорание масла
Ликвидировать пожар удалось до прибытия спасателей
27 марта 2025, 16:31, ИА Амител
Причиной эвакуации людей из ТРЦ "Огни" стало воспламенение пищевого масла. Об этом заявили в руководстве торгового центра.
На кухне одного из заведений случился "выброс кипящего масла на плиту". Образовалось сильное задымление, из-за которого сработала пожарная сигнализация. Возгорание ликвидировали сотрудники общепита до приезда пожарных.
"По прибытию на место сотрудниками пожарной охраны зафиксировано штатное проведение эвакуации и состояние места инцидента", – добавили в руководстве "Огней".
Напомним, что эвакуация произошла чуть более часа назад. Очевидцы публиковали кадры в социальных сетях. На них видно, что посетителей и персонал вывели на улицу.
18:56:32 27-03-2025
Огни понятно, а в Асенале что сгорело?
00:33:28 28-03-2025
халявная реклама, детектед
09:26:20 28-03-2025
Гость (00:33:28 28-03-2025) халявная реклама, детектед... Если бы так, то мы бы жопы полтора часа не отмораживали на улице