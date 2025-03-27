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Причиной эвакуации барнаульского ТРЦ "Огни" стало возгорание масла

Ликвидировать пожар удалось до прибытия спасателей

27 марта 2025, 16:31, ИА Амител

Эвакуированные люди / Фото: "Инцидент Барнаул"
Эвакуированные люди / Фото: "Инцидент Барнаул"

Причиной эвакуации людей из ТРЦ "Огни" стало воспламенение пищевого масла. Об этом заявили в руководстве торгового центра.

На кухне одного из заведений случился "выброс кипящего масла на плиту". Образовалось сильное задымление, из-за которого сработала пожарная сигнализация. Возгорание ликвидировали сотрудники общепита до приезда пожарных.

"По прибытию на место сотрудниками пожарной охраны зафиксировано штатное проведение эвакуации и состояние места инцидента", – добавили в руководстве "Огней".

Напомним, что эвакуация произошла чуть более часа назад. Очевидцы публиковали кадры в социальных сетях. На них видно, что посетителей и персонал вывели на улицу.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:56:32 27-03-2025

Огни понятно, а в Асенале что сгорело?

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Гость

00:33:28 28-03-2025

халявная реклама, детектед

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Гость

09:26:20 28-03-2025

Гость (00:33:28 28-03-2025) халявная реклама, детектед... Если бы так, то мы бы жопы полтора часа не отмораживали на улице

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