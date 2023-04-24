Причиной пожара в Панкрушихинском районе стало неосторожное обращение с огнем
Локализовать ландшафтное возгорание удалось к вечеру 23 апреля, а ночью — ликвидировать
24 апреля 2023, 19:53, ИА Амител
Причиной пожара в Панкрушихинском лесничестве, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнём. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края.
Там рассказали, что возгорание 23 апреля в 12:00 заметил дежурный с пожарно-наблюдательной вышки в пяти километрах от села Зыкова. Там в пойме реки Бурла горел камыш.
Сильный ветер осложнял обстановку. Создавалась угроза перехода огня на земли лесного фонда, который находился в трёх километрах от места пожара.
Локализовать ландшафтный пожар удалось к 23:00 23 апреля, а ночью – ликвидировать. В тушении принимали участие 27 лесных пожарных, а также силы и средства ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Комментарии 0