Рассказываем, почему в этот день на машине лучше никуда не ездить

07 марта 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Погода в Алтайском крае на 8 Марта будет совсем не праздничной: ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра. Кроме того, на фоне разгула стихии температура пойдёт на понижение и в результате похолодания тротуары и дороги превратятся в настоящий каток. Из-за комплекса неблагоприятных погодных условий в крае объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

"Сутки 8-го и в ночь на 9 марта в Алтайском крае пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, местами они будут сильные. Поднимутся метели. Ветер усилится до 17-22 м/с, порывы могут достигать 25-28 м/с. Возможны обрывы линий электропередачи из-за налипания мокрого снега, а на дорогах будет сильная гололедица", – уточняют синоптики.В ночь на 8 марта в регионе ожидается от -2 до +3 градусов. Днём столбики термометров покажут по краю +1…+6 градусов, в предгорьях местами до +11°С. Но в течение дня будет постепенно холодать. Уже в ночь на четверг в регионе температура опустится до -6...-11 градусов. Днём 9 марта воздух не прогреется выше -1…-6 градусов.