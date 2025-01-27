Тюменец, приехавший на Алтай зарабатывать деньги, украл у пенсионерки 100 тысяч рублей
Он стал соучастником популярной мошеннической схемы
27 января 2025, 17:00, ИА Амител
Житель Тюмени обманул 89-летнюю пенсионерку из Залесовского района на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.
Известно, что мужчина приехал в Алтайский край на заработки. Однако его доходом стало мошенничество: тюменец выполнял обязанности курьера в схеме обмана "Ваш родственник попал в ДТП".
Таким образом, в начале июня 2024 года преступник получил от 89-летней женщины из Залесовского района 100 тысяч рублей. Деньги он зачислил на банковскую карту другого соучастника.
"Залесовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Тюменской области. Приговором суда он признан виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Виновному судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима", – заключили в алтайской прокуратуре.
17:27:56 27-01-2025
А чё?! Цель поставил...?
Цель достиг!...
Молодец! Чё!?
08:40:11 28-01-2025
Из Тюменской области в Алтайский край на заработки?! Это как туризм на побережье Сомали.