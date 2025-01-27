Тюменец, приехавший на Алтай зарабатывать деньги, украл у пенсионерки 100 тысяч рублей

Он стал соучастником популярной мошеннической схемы

27 января 2025, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Тюмени обманул 89-летнюю пенсионерку из Залесовского района на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Известно, что мужчина приехал в Алтайский край на заработки. Однако его доходом стало мошенничество: тюменец выполнял обязанности курьера в схеме обмана "Ваш родственник попал в ДТП".

Таким образом, в начале июня 2024 года преступник получил от 89-летней женщины из Залесовского района 100 тысяч рублей. Деньги он зачислил на банковскую карту другого соучастника.