Прием заявок на охоту стартует в Алтайском крае

Можно будет поохотиться на медведя, кабана, волка и дичь

10 июля 2023, 15:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 14 июля начинается прием заявлений на выдачу разрешений на охоту в Алтайском крае, сообщили в региональном Минприроды.

В скором времени будет разрешена добыча следующих животных:

кабан – с 1 августа по 28 февраля 2024 года в Алтайском, Смоленском, Солонешенском районах;

– с 1 августа по 28 февраля 2024 года в Алтайском, Смоленском, Солонешенском районах; бурый медведь – с 1 августа по 31 декабря в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском, Солтонском районах;

– с 1 августа по 31 декабря в Алтайском, Ельцовском, Красногорском, Курьинском, Солонешенском, Солтонском районах; волк – с 1 августа по 31 марта 2024 года в Алтайском, Красногорском, Курьинском, Рубцовском, Смоленском районах;

– с 1 августа по 31 марта 2024 года в Алтайском, Красногорском, Курьинском, Рубцовском, Смоленском районах; болотно-луговая дичь – с 1 августа по 30 ноября (охотиться можно с собаками);

– с 1 августа по 30 ноября (охотиться можно с собаками); полевая, степная и боровая дичь – с 5 августа по 5 января 2024 года.

Прием заявлений осуществляется через портал "Госуслуги", а также в Барнауле по адресу ул. Чкалова, 230. Часы работы: понедельник–четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48, суббота и воскресенье – выходные.