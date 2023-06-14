Приемная кампания стартует в алтайском техническом университете 20 июня
Когда надо подать документы и какие есть направления
14 июня 2023, 12:44, ИА Амител
Уже менее чем через неделю Алтайский государственный технический университет откроет двери для вчерашних школьников – во вторник, 20 июня, здесь начнут принимать документы на поступление. Рассказываем, что делать тем, кто хочет учиться в "Политехе".
Когда нужно подать документы?
Итак, старт приемной кампании в АлтГТУ 20 июня, а закончат принимать документы:
- 25 июля – у тех, кто поступает на бюджет по результатам ЕГЭ;
- 14 июля – кому предстоит сдать внутренние экзамены в АлтГТУ;
- 20 августа – на платные места;
- 11 августа – в магистратуру;
- 23 августа – на внебюджет;
- 15 августа – у тех, кто поступает на очную форму обучения в технологический колледж АлтГТУ;
- 25 сентября – у тех, кто собирается учиться в колледже заочно.
Вступительные экзамены в АлтГТУ пройдут с 15 по 25 июля.
Как подать документы?
Подать документы можно следующими способами:
- Прийти лично (приемная комиссия переехала в корпус В, вход со стороны улицы Димитрова).
- Через сайт приемной комиссии.
- Через "Госуслуги" (только для бакалавриата и специалитета).
- Почтой России.
Для поступающих на программы СПО доступен еще один вариант – по электронной почте приемной комиссии.
"В этом году используется приоритетная модель зачисления, абитуриентам необходимо обязательно указать желаемые направления и конкурсы внутри них (например, целевые места, места по общему конкурсу), установив для каждой позиции свой числовой приоритет. Если баллов не хватает на выбранные направления с высоким приоритетом, то далее рассматриваются при зачислении направления с меньшими приоритетами. Можно выбрать пять направлений, при этом формы обучения можно указать разные, это все равно будет считаться как одно направление", – отмечают в приёмной комиссии.
Сколько будет бюджетных мест?
В 2023 году АлтГТУ выделено 1922 бюджетных места. Больше всего их на факультете информационных технологий, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии, на строительно-технологическом факультете и факультете специальных технологий.
Практически на все направления подготовки АлтГТУ можно поступить по целевой форме обучения.
Иностранные граждане могут поступать как на общих условиях, так и в рамках квоты правительства РФ. На платные места, на программы бакалавриата они могут поступать по результатам одного вступительного испытания – комплексного экзамена, содержащего задания по русскому языку и математике.
Больше информации на сайте приемной комиссии.
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