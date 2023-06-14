Когда надо подать документы и какие есть направления

14 июня 2023, 12:44, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Уже менее чем через неделю Алтайский государственный технический университет откроет двери для вчерашних школьников – во вторник, 20 июня, здесь начнут принимать документы на поступление. Рассказываем, что делать тем, кто хочет учиться в "Политехе".

Когда нужно подать документы?

Итак, старт приемной кампании в АлтГТУ 20 июня, а закончат принимать документы:

25 июля – у тех, кто поступает на бюджет по результатам ЕГЭ;

14 июля – кому предстоит сдать внутренние экзамены в АлтГТУ;

20 августа – на платные места;

11 августа – в магистратуру;

23 августа – на внебюджет;

15 августа – у тех, кто поступает на очную форму обучения в технологический колледж АлтГТУ;

25 сентября – у тех, кто собирается учиться в колледже заочно.

Вступительные экзамены в АлтГТУ пройдут с 15 по 25 июля.

Как подать документы?

Подать документы можно следующими способами:

Прийти лично (приемная комиссия переехала в корпус В, вход со стороны улицы Димитрова). Через сайт приемной комиссии. Через "Госуслуги" (только для бакалавриата и специалитета). Почтой России.

Для поступающих на программы СПО доступен еще один вариант – по электронной почте приемной комиссии.

"В этом году используется приоритетная модель зачисления, абитуриентам необходимо обязательно указать желаемые направления и конкурсы внутри них (например, целевые места, места по общему конкурсу), установив для каждой позиции свой числовой приоритет. Если баллов не хватает на выбранные направления с высоким приоритетом, то далее рассматриваются при зачислении направления с меньшими приоритетами. Можно выбрать пять направлений, при этом формы обучения можно указать разные, это все равно будет считаться как одно направление", – отмечают в приёмной комиссии.

Сколько будет бюджетных мест?

В 2023 году АлтГТУ выделено 1922 бюджетных места. Больше всего их на факультете информационных технологий, в институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии, на строительно-технологическом факультете и факультете специальных технологий.

Практически на все направления подготовки АлтГТУ можно поступить по целевой форме обучения.

Иностранные граждане могут поступать как на общих условиях, так и в рамках квоты правительства РФ. На платные места, на программы бакалавриата они могут поступать по результатам одного вступительного испытания – комплексного экзамена, содержащего задания по русскому языку и математике.

Больше информации на сайте приемной комиссии.