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Пригородный поезд Барнаул – Рубцовск начнет ходить ежедневно

До этого рейсы были через день и по определенным датам

25 февраля 2025, 10:15, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

Скорый пригородный поезд Барнаул – Рубцовск начнет курсировать каждый день с 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Из Барнаула поезд будет отправляться в 08:56, в Рубцовск прибывать в 13:12. Из Рубцовска состав будет уходить в 15:45, а прибывать в Барнаул в 20:00.

Остановки поезд делает на следующих станциях:

  • Калманка;
  • Топчиха; 
  • Алейская; 
  • Язевка-Сибирская; 
  • Шипуново; 
  • Хлопуново; 
  • Поспелиха;
  • За Урожай;
  • Озимая; 
  • Мамонтово. 

Общее время в пути – 4 часа 15 минут.

Состав пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, которые оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими креслами с откидывающимися столиками, подставками для ног и USB-розетками.

Пассажирам доступны все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа билетов начинается за десять дней до поездки.

Барнаул Алтайский край Рубцовск

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