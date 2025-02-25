Пригородный поезд Барнаул – Рубцовск начнет ходить ежедневно
До этого рейсы были через день и по определенным датам
25 февраля 2025, 10:15, ИА Амител
Скорый пригородный поезд Барнаул – Рубцовск начнет курсировать каждый день с 3 марта. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Из Барнаула поезд будет отправляться в 08:56, в Рубцовск прибывать в 13:12. Из Рубцовска состав будет уходить в 15:45, а прибывать в Барнаул в 20:00.
Остановки поезд делает на следующих станциях:
- Калманка;
- Топчиха;
- Алейская;
- Язевка-Сибирская;
- Шипуново;
- Хлопуново;
- Поспелиха;
- За Урожай;
- Озимая;
- Мамонтово.
Общее время в пути – 4 часа 15 минут.
Состав пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов, которые оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, мягкими креслами с откидывающимися столиками, подставками для ног и USB-розетками.
Пассажирам доступны все льготы, имеющиеся в пригородном железнодорожном транспорте. Предварительная продажа билетов начинается за десять дней до поездки.
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