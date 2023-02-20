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Пригожин объяснил бюрократическими процедурами проблемы с боеприпасами у ЧВК "Вагнер"

По его словам, ему намекнули, что для ускорения поставок нужно "перед кем-то извиниться"

20 февраля 2023, 22:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о проблемах со снабжением боеприпасами. Согласно сообщению его пресс-службы в Telegram-канале, сейчас все "тонет и вязнет", из-за чего у бойцов не хватает припасов.

По словам бизнесмена, ему намекнули о необходимости перед кем-то извиниться, однако сам бизнесмен не понимает, перед кем и за что должен извиняться и откуда появились "некие лимиты и процедуры". 

"Генералы, офицеры, в воинских штабах, на различных должностях помогают, чем могут, помогают изо всех сил, иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы, которые нам так остро требуются", – раскрыл подробности бизнесмен.

В то же время основатель ЧВК отметил, что припасы в стране есть, а промышленность в России смогла быстро дать нужные для боевых действий объёмы. 

Комментарии 7

  • Кто нибудь скажет ему , что извиняться перед кортавым нужно?))
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Компания частная, причём тут российские склады вооружения? Иди и покупай в других местах
    21 февраля, Гость   Ответить
  • нехорошая новость
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Компания частная, причём тут российские склады вооружения? Иди и покупай в других местах СВО тоже частная?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Иди и покупай в других местах СВО тоже частная---так не далее как 3 дня назад он на голубом глазу заявлял что его компания не имеет не какого отношения к российской армии и какие тогда претензии по боеприпасам?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да и так понятно что есть вязкая и склизкая прослойка генералитета, которая тормозит Россию. Вспомните как начиналась СВО первые недели, и что потом получилось, после того как появились генералы готовые на "мирные переговоры" с фашистами.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, они за кого воюют и погибают за кого.При чем здесь частная компания.А то что он сказал не имеют отношения к армии они не входят в их структуры.А дело в том что когда был взят Солидар и обьявили что Армия взяла а ЧВК Вагнер вобше не упомянули .И Пригожин сказал правду что город взял Вагнер. А армии там близко не было .Вот это ему хотят припомнить
    21 февраля, Гость   Ответить
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