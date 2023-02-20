Пригожин объяснил бюрократическими процедурами проблемы с боеприпасами у ЧВК "Вагнер"

По его словам, ему намекнули, что для ускорения поставок нужно "перед кем-то извиниться"

20 февраля 2023, 22:11, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал о проблемах со снабжением боеприпасами. Согласно сообщению его пресс-службы в Telegram-канале, сейчас все "тонет и вязнет", из-за чего у бойцов не хватает припасов.

По словам бизнесмена, ему намекнули о необходимости перед кем-то извиниться, однако сам бизнесмен не понимает, перед кем и за что должен извиняться и откуда появились "некие лимиты и процедуры".

"Генералы, офицеры, в воинских штабах, на различных должностях помогают, чем могут, помогают изо всех сил, иногда нарушают воинские законы, чтобы выдать нам дополнительные боеприпасы, которые нам так остро требуются", – раскрыл подробности бизнесмен.

В то же время основатель ЧВК отметил, что припасы в стране есть, а промышленность в России смогла быстро дать нужные для боевых действий объёмы.