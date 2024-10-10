Приходи, рисовать будем. АлтГТУ открыл набор на курсы в художественную студию
Занятия проводятся по выходным
10 октября 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8KGk2F
Алтайский государственный технический университет объявляет набор в художественную студию. Рассказываем, чему там учат и как туда попасть.
Что это за студия?
Художественная студия работает на кафедре изобразительного искусства в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ.
Чему можно научиться в студии?
Занятия проводят по четырем основным направлениям:
- цветная графика;
- рисунок;
- живопись;
- иллюстрация;
А если я не умею рисовать?
Не страшно, чтобы заниматься в студии, не обязательно иметь художественные навыки. Прийти учиться новому могут все, кто захочет.
Как записаться на курсы?
Звоните по номерам: 29-07-94, +7-902-141-00-30.
Где и когда проводят занятия?
Указанные курсы в студии преподают по воскресеньям с 10:00 до 12:00. А приходить нужно будет в корпус "Н" АлтГТУ на Димитрова, 73.
Как ранее сообщал amic.ru, в четверг, 10 октября, в вузе проходит фестиваль молодежного прикладного творчества и искусств "С душой". Опытные мастера и художники проводят мастер-классы для студентов университетов Алтайского края. В том числе и занятия по ручной лепке и объемной живописи.
Кстати, в этом году в АлтГТУ поступили студенты из 38 стран мира, в том числе Казахстана, Китая, Египта и Шри-Ланки.
ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"Реклама
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