Приходи, рисовать будем. АлтГТУ открыл набор на курсы в художественную студию

Занятия проводятся по выходным

10 октября 2024, 16:30, ИА Амител erid: LjN8KGk2F

Художественная студия АлтГТУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный технический университет объявляет набор в художественную студию. Рассказываем, чему там учат и как туда попасть.

Что это за студия?

Художественная студия работает на кафедре изобразительного искусства в институте архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Чему можно научиться в студии?

Занятия проводят по четырем основным направлениям:

цветная графика;

рисунок;

живопись;

иллюстрация;

А если я не умею рисовать?

Не страшно, чтобы заниматься в студии, не обязательно иметь художественные навыки. Прийти учиться новому могут все, кто захочет.

Как записаться на курсы?

Звоните по номерам: 29-07-94, +7-902-141-00-30.

Где и когда проводят занятия?

Указанные курсы в студии преподают по воскресеньям с 10:00 до 12:00. А приходить нужно будет в корпус "Н" АлтГТУ на Димитрова, 73.

Как ранее сообщал amic.ru, в четверг, 10 октября, в вузе проходит фестиваль молодежного прикладного творчества и искусств "С душой". Опытные мастера и художники проводят мастер-классы для студентов университетов Алтайского края. В том числе и занятия по ручной лепке и объемной живописи.

Кстати, в этом году в АлтГТУ поступили студенты из 38 стран мира, в том числе Казахстана, Китая, Египта и Шри-Ланки.

ФГБОУ ВО "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова"

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