Приходите играть. В "Изумрудном" открыли бесплатную площадку для пляжного волейбола

Такой подарок городу сделала строительная компания "Жилищная инициатива"

03 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

Открытие площадки для пляжного волейбола в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru

Со стороны пляжный волейбол кажется лишь легким летним развлечением, но, как говорят сами игроки, это не только красивый, но и интеллектуальный вид спорта. И несмотря на короткое алтайское лето, любителей "бич-волей" в Барнауле много. А теперь их станет еще больше, ведь в парке "Изумрудный" открыли новую профессиональную площадку, где поиграть может любой желающий, причем бесплатно. В День города, 31 августа, ее не просто запустили, но и устроили мастер-класс для юных волейболистов. В спортивном событии приняли участие и начинающие, и опытные спортсмены, и ветераны.

И потренировать, и поиграть

Площадка расположена в зоне "зеленого бассейна", это место между озером и Крестовоздвиженской церковью. Высокое ограждение, туда-сюда летающий мяч и крики игроков и болельщиков видны и слышны издалека.

Создать площадку для пляжного волейбола в парке собирались еще несколько лет назад. Тогда руководитель "Изумрудного" Владислав Вакаев предложил локацию главе автономной некоммерческой организации "Краевой центр физического развития "Спортивная инициатива", бывшему игроку волейбольного клуба "Университет" Максиму Зырянову. Тому идея очень понравилась, а с финансированием помогла компания "Жилищная инициатива", создание объекта лично поддержал глава ЖИ, известный застройщик Юрий Гатилов.

Открытие площадки для пляжного волейбола в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru

"Здесь ведь и раньше были волейбольные площадки, мой пляжный волейбол начался как раз в этом парке", – пояснил выбор локации amic.ru Зырянов.

Максим Зырянов / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru

Что важно, площадка – профессиональная, построенная с соблюдением требований в этом виде спорта. Подушка из песка по стандартам – 40 сантиметров. Основные и самые финансово затратные работы провели силами "Жилищной инициативы" – работники компании снимали грунт, делали "пирог" из песка и геотекстиля. Представители "Строительной инициативы" покрасили столбы, натянули сетку, сделали разметку. А за счет парка площадку обнесли забором. Вот такая общественная коллаборация.

"Вообще, такие площадки можно делать и без забора. Но в парке всегда много людей, семей с детьми, и мы решили оградить игру от отдыхающих для безопасности. В следующем году будем планировать здесь освещение, раздевалки и душевые, может, еще лавочки", – пояснил Владислав Вакаев.

Владислав Вакаев / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru

И добавил, что такой объект – ценное приобретение для парка.

"Это очень важная помощь со стороны бизнеса. И мы за это очень благодарны", – подчеркнул руководитель парка.

О том же говорит и Максим Зырянов. Такие площадки имеют большое значение для формирования спортивной культуры.

"Мы уже несколько таких по городу построили и всегда видим там занимающихся. То есть объекты реально нужны, они не простаивают. А еще это полезно для укрепления семейных отношений, ведь играть могут и дети, и мамы, и папы. Да и в целом пляжный волейбол очень коммуникационно сильный вид спорта. Волейбольная тусовка – одна из самых крепких, мы играли лет 20 назад, а до сих пор общаемся", – добавил Зырянов.

Спорт очень нужен современным детям

Открытие приурочили ко Дню города. И повод важный, и людей в парке будет много. Площадку запускали без длинных торжественных речей, чего тут говорить – надо успевать играть, пока тепло. Тем более желающих собралось много. Еще бы, в этот день игроки профессиональной команды "Университет" проводили здесь мастер-класс.

Участие в тренировке принимали ребята разного уровня. Кто-то занимается волейболом в секции, кто-то просто любит поиграть для себя. Юный спортсмен Тимофей (на фото ниже) занимается классическим волейболом, но и пляжный любит. Настолько, что даже приехал на мастер-класс в свой день рождения.

"Замечательно, что в городе есть еще одна площадка, где ребята могут поиграть, потренироваться. Спорт очень нужен современным детям", – рассказала мама Тимофея, Наталья.

Открытие площадки для пляжного волейбола в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru

И посмотреть, и поиграть в этот день пришли и уже состоявшиеся спортсмены. Николай Николашкин отыграл в "Университете" 13 лет. Сейчас играет за команду Центробанка, где и работает.

"Спортивная инициатива" открывает уже не первую такую площадку, и важно, что все они – бесплатные, так что пользуются большим спросом. А эта еще и в центре города, в парке, где теперь всегда много людей. И мне отрадно, что благодаря этому у нас может стать больше спортсменов, ведь волейбол – это не просто интересный, а еще и интеллектуальный вид спорта. Как у нас говорят: футболист играет в футбол, баскетболист – в баскетбол, а волейболист может сыграть и в волейбол, и в футбол, и в баскетбол", – рассказал Николай Николашкин в беседе с amic.ru.

Он советует детям и родителям обратить внимание на этот вид спорта. А всем остальным – просто приходить и играть. Мяч нужно принести с собой, а в остальном – все свободно. И да, успевайте, пока не наступили холода.

Открытие площадки для пляжного волейбола в парке "Изумрудный" / Фото: Екатерина Быкова для amic.ru