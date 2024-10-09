Приходите в Россельхозбанк. Где на Алтае бесплатно поменять мелочь на банкноты?

Сейчас в России проходит специальная акция, продлится она неделю

09 октября 2024, 15:45, ИА Амител erid: LjN8KTaXj

Российские деньги. Рубль / Фото: amic.ru

Алтайский край и Республика Алтай присоединились к всероссийской акции "Монетная неделя". С 7 по 20 октября 2024 года жители Алтая могут бесплатно сдать монеты и получить взамен бумажные деньги. Сделать это можно в том числе и в офисах Россельхозбанка.

Что это за акция?

Подобную акцию регулярно проводит Банк России. Это нужно, чтобы вернуть в оборот мелочь, которая часто не используется для оплаты, а просто копится у людей дома. И тем самым сэкономить средства на выпуск новых. По данным регулятора, сейчас в России в обращении свыше 72 млрд монет (по 500 штук на человека, если разделить между всеми).

Разумеется, принимаются только настоящие монеты, выпущенные не ранее 1997 года.

Это бесплатно?

Да, мелкие монеты принимают бесплатно, нет никаких комиссий. Сколько сдали – столько и получили банкнотами или на свой счет в банке.

И что, люди меняют?

Да, акция всегда пользуется спросом. По словам заместителя директора Алтайского филиала Россельхозбанка Татьяны Руденко, клиенты банка активно сдают мелочь. И это при том, что многие уже перешли на расчет по картам. Например, в мае 2024 года во время такой же "Монетной недели" жители Алтайского края и Республики Алтай принесли 84 тысячи монет общей суммой свыше 425 тысяч рублей.

"Абсолютный рекорд тогда поставил житель Бийска, который принес в офис Россельхозбанка на обмен монеты на сумму 267 тыс. рублей. Так что если у вас дома или в машине собралось много монет – самое время их обменять", – добавила Татьяна Руденко.

Как сдать монеты?

Приносите накопленную мелочь в офисы РСХБ. Обязательно захватите паспорт. Количество монет не имеет значения, но чтобы сдать их быстрее, лучше сами дома разделите их по номиналу.

Где на Алтае сдать мелочь в РСХБ?

В Алтайском крае это можно сделать в офисах Россельхозбанка по адресам:

Барнаул – пр. Ленина, 80б, ул. Анатолия, 97, Балтийская, 7а, пом. Н3, А. Петрова, 190 H1;

Бийск – ул. В. Ленина, 258, пом. Н-1, ул. Васильева, 57;

Славгород – 2-й Микрорайон, 6;

Рубцовск – ул. Дзержинского, 14, пом. 31;

Камень-на-Оби – ул. Л. Толстого, 3;

Новоалтайск – ул. Партизанская, 8.

В Республике Алтай – в офисах Россельхозбанка по адресам:

г. Горно-Алтайск – пр-т Коммунистический, 68;

с. Кош-Агач – ул. Пограничная, 33а;

с. Онгудай – ул. Советская, 73;

с. Шебалино – ул. Советская, 80/1;

с. Усть-Кокса – ул. Советская, 52/4.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная)

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