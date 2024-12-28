Прикроватные тумбы. Пять советов для идеального выбора мебели

Материал, размер, функциональность – важно всё

28 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJVMVCL

Прикроватная тумба / Фото: mrsiraphol on Freepik

Какой элемент спальни помогает держать все необходимое под рукой, сохранять порядок и завершает интерьер? Конечно, тумба прикроватная . Этот функциональный и стильный предмет мебели служит важной частью любой спальни. Однако чтобы выбрать идеальную модель, стоит учитывать не только внешний вид, но и ее практичность. В этой статье дадим пять основных советов, которые помогут вам сделать правильный выбор.

Совет 1. Учитывайте размеры и пропорции

Тумба должна быть пропорциональна кровати и гармонично вписываться в пространство. Идеально, если поверхность находится на одном уровне с матрасом или немного выше. Это удобно для того, чтобы поставить стакан воды или будильник. Широкая тумба подойдет для просторных спален, а компактные модели – для маленьких комнат или минималистичных интерьеров.

Если пространство позволяет, можно выбрать две одинаковые тумбы, которые создадут симметрию и добавят гармонии спальне.

Совет 2. Обратите внимание на стиль

Чтобы прикроватная тумба выглядела органично, она должна соответствовать общему стилю комнаты. Для классического интерьера выбирайте деревянные тумбы с изящными ножками и резными элементами. В современную спальню отлично впишутся модели с лаконичными формами, выполненные из металла или стекла. В стиле лофт подойдут грубоватые, но стильные варианты из необработанного дерева или с металлическими деталями.

Совет 3. Продумайте функциональность

Если вы любите минимализм, остановитесь на модели с одной или двумя полками для книг или декора. Для тех, кто ценит порядок, подойдут тумбы с выдвижными ящиками, где можно спрятать мелочи: зарядные устройства, косметику или документы.

Некоторые современные модели оснащены USB-портами или встроенными розетками, что особенно удобно для зарядки гаджетов.

Совет 4. Выбирайте подходящий материал

Тумба из дерева – классический вариант, который подойдет для большинства интерьеров. Натуральный материал создает уют и комфорт. Изделия из металла и стекла идеально впишутся в современный или индустриальный дизайн. Они выглядят стильно и легко очищаются. Тумбы из ламинированных материалов – бюджетный вариант, который сочетает практичность и разнообразие дизайнов.

Совет 5. Не забудьте о деталях

Детали делают любую мебель уникальной. Обратите внимание на фурнитуру, ручки, ножки и отделку. Эти мелочи могут подчеркнуть общий стиль комнаты или добавить акцент. Например, золотистые ручки подойдут для гламурного интерьера, а минималистичные элементы будут уместны в скандинавском стиле.

Где найти идеальную тумбу?

Если вы хотите выбрать стильную и практичную тумбу, загляните в интернет-магазин Ozon ("Озон"). Здесь представлен широкий ассортимент прикроватных тумб для любого интерьера, включая классические и современные модели. Ознакомьтесь с выбором на сайте ozon.ru, чтобы найти идеальную модель для вашей спальни.

ООО "Интернет Решения"

Реклама