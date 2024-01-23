Приложение для борьбы со спамом выпустили в России
Скачать его можно на всех популярных площадках
23 января 2024, 11:58, ИА Амител
Компания МТС выпустила бесплатное приложение, которое поможет абонентам защищаться от спама. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
"МТС (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске мобильного приложения "Защитник", с помощью которого можно определить, кто звонит пользователю, даже если номера нет в телефонной книге, а также оперативно пожаловаться на спам-звонки", – сказано в сообщении.
Отмечается, что приложение доступно для абонентов любых операторов совершенно бесплатно. Скачать его можно на всех популярных площадках.
Как отмечает РИА Новости, в будущем планируют добавить в приложение возможность блокировки нежелательных звонков.
12:09:42 23-01-2024
Дежавю да и только. Эта функция по дефолту встроена в приложение "телефон" в Андроид и очень неплохо работает, поскольку использует глобальную базу номеров.
12:19:21 23-01-2024
почему нужно выпускать всякие системы, тратить средства и прочее.... нужен просто закон, РАБОТАЮЩИЙ....ведь каждый номер с которого звонят - комуто принадлежит. есть ФИО у владельца. А если симку продали без регистрации паспортных данных, то это тоже нарушение. Просто нужно начинать НАКАЗЫВАТЬ за спам. Причем не только тех кто спамит, но и тех, КТО ПЛАТИТ ЗА этот спам. ведь все понимают, бесплатно эту РАБОТУ выполнять не будут, и то, что организации отмазываются, в своей непричастности - это только формальность. И штраф должен быть на организации в том числе. И начать надо с банков. особенно с АЛЬФА...как они достали свомии звонками
12:45:20 23-01-2024
Гость (12:19:21 23-01-2024) почему нужно выпускать всякие системы, тратить средства и пр... За, 100 раз!!
12:50:48 23-01-2024
Бесплатно? 3 рубля в день не хотите?
12:51:50 23-01-2024
Кто сказал, что бесплатно? 3₽ в день!
13:14:46 23-01-2024
Не надо врать! Чистейшая деза! Бесплатно первые 7 дней, а дальше-3 рубля в день!
14:47:40 23-01-2024
Бесплатный сыр только в мышеловке. Перепечатывая разного рода сообщения, неплохо было бы проверять их на достоверность и не вводить читателей в заблуждение. "Бесплатно" эта услуга от МТС предоставляется только по некоторым тарифным планам. В остальном - это платная услуга (см. оф. сайт МТС).
17:29:42 23-01-2024
МТС самих надо штрафануть за навязчивые тупые телефонные звонки. Самые главные спамеры после Ростелекома. Эти вообще не в адеквате полном!