Приложение "Тинькофф" пропало из Google Play
21 июля власти США и Канады ввели рестрикции в отношении "Тинькофф банка"
01 августа 2023, 19:59, ИА Амител
Мобильное приложение "Тинькофф банка" удалили из Google Play. Сейчас оно удалено, сообщает ТАСС.
21 июля власти США и Канады ввели ограничения в отношении "Тинькофф банка". В самой организации тогда заявили, что, несмотря на ограничения, все сервисы будут работать в штатном режиме.
При этом карты банка перестали работать за границей, а сама организация прекратила выпуск карт платежной системы Union Pay. До этого, зимой и весной, аналогичные санкции ввели Евросоюз и Великобритания.
Сейчас приложения "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл" в магазине есть. Основное приложение можно также скачать в RuStore.
22:25:55 01-08-2023
Что бы он сам пропал на всегда. Задолбал своей рекламой, а том числе на АМИКе