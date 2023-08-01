Приложение "Тинькофф" пропало из Google Play

21 июля власти США и Канады ввели рестрикции в отношении "Тинькофф банка"

01 августа 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мобильное приложение "Тинькофф банка" удалили из Google Play. Сейчас оно удалено, сообщает ТАСС.

21 июля власти США и Канады ввели ограничения в отношении "Тинькофф банка". В самой организации тогда заявили, что, несмотря на ограничения, все сервисы будут работать в штатном режиме.

При этом карты банка перестали работать за границей, а сама организация прекратила выпуск карт платежной системы Union Pay. До этого, зимой и весной, аналогичные санкции ввели Евросоюз и Великобритания.

Сейчас приложения "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф мобайл" в магазине есть. Основное приложение можно также скачать в RuStore.