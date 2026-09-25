Приметы 25 сентября. Почему в Змеиный день перешагивали "гадов ползущих" и ловили зайцев
Узнайте, что нельзя делать 25-го числа, чтобы не накликать большую беду
25 сентября 2026, 06:40, ИА Амител
Артамон Змеевик – народный праздник, который отмечают 25 сентября. На Руси его еще называли Змеиным днем. В лес в этот день старались не ходить – боялись, что змея укусит. Кто такой Артамон Змеевик, какие традиции и обряды связаны с этим днем и что нельзя делать 25 сентября – читайте в материале amic.ru.
25 сентября верующие чтят память священномученика Автонома. На Руси он уже стал Артамоном (на русский манер). В IV веке он жил в Италии и служил там епископом.
Однажды Автоном оставил родину и поселился в Вифинском селении Сореи у благочестивого Корнилия. Святой проповедовал Слово Божие и обратил в христианскую веру большое число язычников. Всех их он собрал в общину и возвёл церковь, диаконом в которой стал Корнилий. А сам Автоном отправился с проповедью дальше по свету.
В селении Лимны он обратил многих в веру и разрушил идольское капище. Тогда жрецы разгневались и задумали отомстить святому. Когда Автоном служил литургию в храме, язычники жестоко убили его.
Урожай был собран, запасы на зиму подготовлены, наступала настоящая осень. Поэтому мужики отправлялись на охоту. Они верили, что на Артамона Змеевика необходимо подстрелить хотя бы зайца. Иначе весь год в охоте везти не будет. Кроме зайца в этот день открывали охоту на волков и лисиц. Змей охотники не боялись, так как носили высокие сапоги и использовали заговоры от укусов. Если всё же на Артамона в лесу встречали змею, то её, по народному поверью, нужно было перешагнуть правой ногой. А после трижды поклониться земле и произнести слова: "Господи, спаси, от гада ползущего защити". После три раза сплюнуть через левое плечо.
Женщины же в этот день оставались дома и делали заготовки на зиму из капусты и рябины. Ягода особо ценилась зимой, так как помогала справиться с простудой. Собирали рябину после первых осенних морозов, готовили из неё компоты и настойки, растирали с мёдом. Для крестьянских детей зимой это было лучшее лакомство.
На Артамона категорически нельзя убивать змею: несчастья будут преследовать всю жизнь. Наоборот, если кто знал место, где живёт змея, старался её угостить: приносил молоко, яйца или цыплят. Если змея съедала всё подношение, считалось, что удача будет всегда с этим человеком.
Нельзя в этот день ломать рябину. Даже если случайно кто-нибудь во время сбора ягоды сломил веточку, ждали большой беды и голода. Поэтому ягоды собирали аккуратно, и обязательно оставляли на ветках немного гроздьев для птиц и белок.
- Если 25 сентября гремел гром, ждали тёплую осень.
- Если на Артамона лил дождь, ждали долгую зиму.
- Длинные сумерки – предвестник ненастья.
- Если листья дубов и берёз опали – зима будет тёплой, а если нет – лютой.
- Змея заползла 25 сентября во двор – ждите счастье.
14:31:58 25-09-2024
надеюсь у моего соседа все пойдет плохо, как по этой примете. они бассейн стационарный слили и немного воды осталось, а пологом не задвинули, туда ходил уж греться. так они его садовыми ножницами....а жена его орала как подорванная - увидела змею. Что за люди дикошарые?
17:24:28 25-09-2025
Гость (14:31:58 25-09-2024) надеюсь у моего соседа все пойдет плохо, как по этой примете... Не ну плохо то не надо...но ссылочку скинь ему )