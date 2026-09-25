Кто такой Артамон?

25 сентября верующие чтят память священномученика Автонома. На Руси он уже стал Артамоном (на русский манер). В IV веке он жил в Италии и служил там епископом.

Однажды Автоном оставил родину и поселился в Вифинском селении Сореи у благочестивого Корнилия. Святой проповедовал Слово Божие и обратил в христианскую веру большое число язычников. Всех их он собрал в общину и возвёл церковь, диаконом в которой стал Корнилий. А сам Автоном отправился с проповедью дальше по свету.

В селении Лимны он обратил многих в веру и разрушил идольское капище. Тогда жрецы разгневались и задумали отомстить святому. Когда Автоном служил литургию в храме, язычники жестоко убили его.