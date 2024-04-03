Принцесса Кейт Миддлтон рассказала о раке из-за утечки ее данных

Полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic

03 апреля 2024, 06:45, ИА Амител

Кейт Миддлтон / Фото: Zuma\TASS

Принцесса Кейт Миддлтон вынуждена была рассказать о диагностированном раке из-за утечки персональных данных. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник из окружения королевской семьи, неизвестные связались с сотрудниками Кенсингтонского дворца и стали угрожать публикацией информации.

По информации газеты, злоумышленники получили доступ к медицинским данным супруги наследника британского престола. Вероятно, Миддлтон записала видеообращение, чтобы опередить анонима. Полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic.

Напомним, что Кейт Миддлтон проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости — она состоялась в январе 2024 года. Король Великобритании Карл III выразил гордость мужеством принцессы.