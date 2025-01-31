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Природа, барбекю, баня. Где комфортно и выгодно отдохнуть на Алтае?

База "Усадьба Славная" предлагает скидки 50%

31 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGw8gCp

Горный Алтай / Фото: "Усадьба Славная"
Горный Алтай / Фото: "Усадьба Славная"

Горный Алтай – неповторимый уголок России, где природа поражает красотой и заряжает энергией. Если вы давно планируете путешествие, то сейчас самое время в него отправиться. Ведь база отдыха "Усадьба Славная" подготовила для гостей отличное предложение – скидку 50% на проживание.

Три причины отправиться на Алтай

Горный Алтай – это:

  1. Великолепная природа. Горы, реки, озера, леса – природа Алтая очаровывает своей первозданностью. Здесь вы сможете насладиться чистым воздухом и тишиной, забыв о городском шуме.
  2. Достопримечательности. Чемальская ГЭС, остров Патмос, Зубы дракона – всего лишь малая часть мест, которые стоит увидеть.
  3. Культурное богатство. Местная кухня, традиции и история оставляют незабываемые впечатления.
Природа Горного Алтая / Фото: "Усадьба Славная"

Проживание без забот

Планируя путешествие, важно позаботиться о комфортном размещении. "Усадьба Славная", расположенная в живописном селе Чемал, станет идеальным местом для отдыха.

База предлагает:

  • размещение в коттеджах с современными удобствами;
  • барбекю на свежем воздухе;
  • прогулки по живописным окрестностям;
  • уединения вдали от суеты;
  • кедровую баню, которая поможет согреться и расслабиться.
База отдыха "Усадьба Славная" / Фото предоставлены компанией

Специальное предложение

Сейчас и до 17.04.2025 "Усадьба Славная" дарит гостям возможность сэкономить на отдыхе. При бронировании от двух суток действует скидка 50% на проживание. Не упустите шанс провести незабываемое время на Алтае по выгодной цене.

Количество мест ограничено, поэтому бронируйте номера заранее.

Узнать подробнее можно по телефону 8 (800) 333-05-75.

База отдыха "Усадьба Славная"
"ВКонтакте"
СайтООО "Стандарт"

Комментарии 3

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Musik

12:43:43 31-01-2025

Чемал... Сартакпай... реально круто...

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Гость

22:23:33 31-01-2025

И зачем мне Алтай, я живу в загородном доме и все плюшки можно себе позволить в любое время: баня, плов в казане, мангал, горные лыжи, лодка с мотором и т.д. Наверное мне повезло в этой жизни?

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Гость

18:25:17 01-02-2025

Гость (22:23:33 31-01-2025) И зачем мне Алтай, я живу в загородном доме и все плюшки мож... Если загородный дом на Алтае то повезло вдвойне.

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