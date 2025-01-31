Природа, барбекю, баня. Где комфортно и выгодно отдохнуть на Алтае?
База "Усадьба Славная" предлагает скидки 50%
31 января 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGw8gCp
Горный Алтай – неповторимый уголок России, где природа поражает красотой и заряжает энергией. Если вы давно планируете путешествие, то сейчас самое время в него отправиться. Ведь база отдыха "Усадьба Славная" подготовила для гостей отличное предложение – скидку 50% на проживание.
Три причины отправиться на Алтай
Горный Алтай – это:
- Великолепная природа. Горы, реки, озера, леса – природа Алтая очаровывает своей первозданностью. Здесь вы сможете насладиться чистым воздухом и тишиной, забыв о городском шуме.
- Достопримечательности. Чемальская ГЭС, остров Патмос, Зубы дракона – всего лишь малая часть мест, которые стоит увидеть.
- Культурное богатство. Местная кухня, традиции и история оставляют незабываемые впечатления.
Проживание без забот
Планируя путешествие, важно позаботиться о комфортном размещении. "Усадьба Славная", расположенная в живописном селе Чемал, станет идеальным местом для отдыха.
База предлагает:
- размещение в коттеджах с современными удобствами;
- барбекю на свежем воздухе;
- прогулки по живописным окрестностям;
- уединения вдали от суеты;
- кедровую баню, которая поможет согреться и расслабиться.
Специальное предложение
Сейчас и до 17.04.2025 "Усадьба Славная" дарит гостям возможность сэкономить на отдыхе. При бронировании от двух суток действует скидка 50% на проживание. Не упустите шанс провести незабываемое время на Алтае по выгодной цене.
Количество мест ограничено, поэтому бронируйте номера заранее.
Узнать подробнее можно по телефону 8 (800) 333-05-75.
База отдыха "Усадьба Славная"
"ВКонтакте"
СайтООО "Стандарт"
12:43:43 31-01-2025
Чемал... Сартакпай... реально круто...
22:23:33 31-01-2025
И зачем мне Алтай, я живу в загородном доме и все плюшки можно себе позволить в любое время: баня, плов в казане, мангал, горные лыжи, лодка с мотором и т.д. Наверное мне повезло в этой жизни?
18:25:17 01-02-2025
Гость (22:23:33 31-01-2025) И зачем мне Алтай, я живу в загородном доме и все плюшки мож... Если загородный дом на Алтае то повезло вдвойне.