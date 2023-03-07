Кредитно-потребительский кооператив сохранил собираемость платежей

07 марта 2023, 13:43, ИА Амител

Экономика. Финансы / Фото: jcomp / Freepik

В минувшем 2022 году в экономике России произошёл спад, вызванный специальной военной операцией, но российский сектор кредитной кооперации доказал устойчивость к ударам и в настоящее время восстановление экономики ещё больше способствует качеству работы КПК. Об этом рассказала председатель кредитно-потребительского кооператива "АС Финанс" Ирина Дерягина.

– Насколько сложным для вас был прошлый год?

– Несмотря на все трудности в стране, мы завершили год с положительной динамикой по основным показателям. Это портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль. Положительный финансовый результат КПК увеличился на 19,6%. И в прошлом году нам исполнилось семь лет.

– Пайщики вам по-прежнему доверяют?

– В 2022 году портфель сбережений увеличился на 3,2% по отношению к 2021 году. Массового оттока средств не наблюдалось. Это говорит о высокой степени доверия пайщиков кооперативу. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок. Портфель выданных займов в 2022 году увеличился на 0,3%.

Помимо основной деятельности, наш кооператив ведёт активную социальную политику. В такой тяжёлый период хочется поддержать самые незащищённые слои общества – детей и стариков. Наш КПК принимал участие в различных благотворительных проектах. Прибыль по итогам года, особенно в кризисный период, доказывает устойчивое финансовое положение кооператива.

– Как удаётся сохранить собираемость платежей у заёмщиков?

– Проверка новых заёмщиков проводится в кооперативе тщательным образом, с привлечением всех доступных современных средств. Решение о выдаче займов принимается на заседаниях комитета по займам. Члены комитета на основании предоставленных документов определяют платежеспособность заёмщиков, их имущественное и финансовое состояние. Также контролируется целевое использование заёмных средств. Наши пайщики должны чувствовать себя уверенно.

– Чем обеспечены дополнительные гарантии безопасности для пайщиков?

– Стабильное развитие КПК, безусловно, зависит от доверия наших пайщиков, и мы этим доверием дорожим. В 2022 году активы остались на прежнем уровне. Собираемость по членским взносам в 2022 году увеличилась на 26%. Резервный фонд кооператива остался без изменений. По итогам 2022 года кооператив успешно прошёл выездную проверку СРО, а также ежегодную аудиторскую проверку.

Паевой и резервный фонд формируется по нормативам Центрального Банка и влияет на соблюдение финансовых нормативов.

КПК "АС Финанс" имеет прямое членство в Саморегулируемой организации "Кооперативные финансы", ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации "Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования".

Отчётность в Центральный Банк по денежным средствам предоставляется ежемесячно, по финансовым нормативам – ежеквартально, которая полностью соответствует нормам и требованиям Центрального Банка.

Положительный результат работы КПК "АС Финанс" по итогам года в очередной раз подтверждает, что солидность и серьёзный опыт работы на финансовом рынке идут нога в ногу с уважением и доверием пайщиков.

Кредитный потребительский кооператив "АС ФИНАНС". ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК "АС ФИНАНС" состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО "МОВС". С подробной информацией можно ознакомиться в офисах КПК "АС ФИНАНС". Услуга предоставляется членам КПК. При вступлении в кооператив уплачиваются вступительный и обязательный взносы по 100 рублей. Телефон: 8-800-303-7777. Сайт: асфинанс-сбережения.рф.

КПК "АС Финанс"

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