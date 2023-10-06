Приставам позволят "стрелять на поражение" для повышения процента взысканий
Приставы исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии
06 октября 2023, 15:45, ИА Амител
Право применять огнестрельное оружие хотят распространить на всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ, пишет "Парламентская газета". Как отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный, такая мера повысит эффективность работы приставов.
Право на ношение оружия планируется дополнительно предоставить прошедшим соответствующую подготовку судебным приставам-исполнителям и дознавателям. Сейчас такое право есть только у судебных приставов, которые обеспечивают порядок в судах.
Выборный подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность судебных приставов, которые исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии, когда сталкиваются с нарушителями.
"Есть категория граждан, которые остро реагируют на визиты сотрудников, напоминающих о долгах. А сами сознательно годами не оплачивают коммуналку, игнорируют обязанность по алиментам", – указал депутат.
Он отметил, что предложение адекватно ситуации. Более того, такая мера повысит эффективность работы приставов.
"Отсутствие позитивной динамики связано со сложностями взыскания. Например, в прошлом году размер взысканных средств увеличился почти на 100 млрд рублей. Но общий показатель исполняемости – чуть более 50%", – подчеркнул парламентарий.
15:50:53 06-10-2023
нормально отстрел начнется
16:00:47 06-10-2023
Вот и приплыли, привет обратно в 90е..... многие вспоминали с настальгией...ну...держите... и пулю держите...
16:21:34 06-10-2023
Совсем бак потек у быка.
16:57:54 06-10-2023
Сначала надо порядок в системе навести. Тогда и приставы-исполнители будут работать так, как полагается. Тогда и об оружии не придется говорить.
17:42:20 06-10-2023
Гость (16:57:54 06-10-2023) Сначала надо порядок в системе навести. Тогда и приставы-исп... Логично , что БЕЗОПАСНОСТЬ приставов зависит от их соответствия в делах соблюдая инструкции , законодательство , от их пригодности по здоровью работать на такой работе . Безопасность-то в изначальном произрастает что сам пригоден и способен . А если бы пристав нарушал законность , совершал преступления , представлял собой угрозу жизни и здоровью кому-то , ПОНЯТНО ... таким приставам ОПАСНО жить ещё и со всеми своими БЛАТАМИ И КОРРУПЦИЕЙ ...
17:48:43 06-10-2023
Гость (17:42:20 06-10-2023) Логично , что БЕЗОПАСНОСТЬ приставов зависит от их соответст... На любую силу найдется сильнее, и такие обычно заканчивают рано и не хорошо
21:49:14 06-10-2023
На сколько меньше должников станет? Через одно отстреливать начнут или как? В конце года узнаем сколько осталось в живых.