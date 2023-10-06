Приставам позволят "стрелять на поражение" для повышения процента взысканий

Приставы исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии

06 октября 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru

Право применять огнестрельное оружие хотят распространить на всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ, пишет "Парламентская газета". Как отметил депутат Госдумы Анатолий Выборный, такая мера повысит эффективность работы приставов.

Право на ношение оружия планируется дополнительно предоставить прошедшим соответствующую подготовку судебным приставам-исполнителям и дознавателям. Сейчас такое право есть только у судебных приставов, которые обеспечивают порядок в судах.

Выборный подчеркнул, что государство должно обеспечить безопасность судебных приставов, которые исполняют законное решение суда и нередко становятся жертвами агрессии, когда сталкиваются с нарушителями.

"Есть категория граждан, которые остро реагируют на визиты сотрудников, напоминающих о долгах. А сами сознательно годами не оплачивают коммуналку, игнорируют обязанность по алиментам", – указал депутат.

Он отметил, что предложение адекватно ситуации. Более того, такая мера повысит эффективность работы приставов.