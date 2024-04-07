Приставы объявили в розыск звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна
Он накопил большой долг и не платит его долгое время
07 апреля 2024, 14:15, ИА Амител
Российского актера Игоря Гаспаряна, известного по роли в сериале "Солдаты", объявили в розыск приставы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
Всего на него открыто сейчас 53 исполнительных производства, большинство из них — за нарушения ПДД. Актер задолжал уже 67,5 тысяч рублей.
Сейчас Гаспарян восстанавливается после операции по удалению двусторонней брюшной грыжи, которая образовалась из-за неправильных занятий со штангой. Сам актер говорит о том, что проходит процесс восстановления дома, хотя врачи до сих пор не выписали его из больницы.
Предположительно, именно из-за проблем со здоровьем актер не выплачивает задолженность.
16:31:34 07-04-2024
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20:41:16 07-04-2024
"на него открыто сейчас 53 исполнительных производства, большинство из них — за нарушения ПДД. Актер задолжал уже 67,5 тысяч рублей." ------ всего то?
"Гаспаряна, известного по роли в сериале "Солдаты"" -------- маленький прыщ на теле большого сериала. а больше он нигде не засветился? одноразовый?
23:53:39 07-04-2024
Какая ему ещё штанга? Он ростом, с сидячию собаку.