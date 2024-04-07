Приставы объявили в розыск звезду сериала "Солдаты" Игоря Гаспаряна

Он накопил большой долг и не платит его долгое время

07 апреля 2024, 14:15, ИА Амител

Игорь Гаспарян / Кадр из сериала "Солдаты"

Российского актера Игоря Гаспаряна, известного по роли в сериале "Солдаты", объявили в розыск приставы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Всего на него открыто сейчас 53 исполнительных производства, большинство из них — за нарушения ПДД. Актер задолжал уже 67,5 тысяч рублей.

Сейчас Гаспарян восстанавливается после операции по удалению двусторонней брюшной грыжи, которая образовалась из-за неправильных занятий со штангой. Сам актер говорит о том, что проходит процесс восстановления дома, хотя врачи до сих пор не выписали его из больницы.

Предположительно, именно из-за проблем со здоровьем актер не выплачивает задолженность.