Приставы стали чаще вставать на сторону россиян в спорах с коллекторами

Число обращений, признанных обоснованными, по сравнению с 2022 годом выросло на треть

12 февраля 2024, 14:50, ИА Амител

Деньги / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

В России приставы стали чаще признавать обоснованными жалобы россиян на действия коллекторов. Об этом сообщает РБК.

Число обращений, по которым подтвердились нарушения со стороны взыскателей, по данным Федеральной службы судебных приставов, достигло 19%, что является рекордным результатом.

Речь идет о жалобах на профессиональных коллекторов, а также на взыскателей из банков и МФО.

Число обращений, признанных обоснованными, по сравнению с 2022 годом выросло на треть, до 6,88 тыс.

Отмечается, что чаще всего права граждан нарушают взыскатели, представляющие микрофинансовые организации.