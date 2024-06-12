Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

Ему грозит до 25 лет тюрьмы

12 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Жюри присяжных признало сына президента США Хантера Байдена виновным по делу о нарушениях при хранении оружия. Как сообщает телеканал CNN, мужчине грозит до 25 лет тюрьмы со штрафом до 750 тысяч долларов.

Накануне прокурор Лео Уайз в ходе прений сказал, что смог привести доказательства вины сына главы Белого дома. Он назвал их "личными, неприятными и ошеломляющими". Кроме того, обвиняемый знал, что употребляет наркотики в инкриминируемый период.

Известно, что на минувшей неделе прокурор показал присяжным несколько видео с электронных устройств Хантера Байдена. На одном он держит предмет, похожий на трубку для курения, а на другой – видно белую "субстанцию" на весах. В тот же день спецагент ФБР сообщил, что обвиняемый признавался в том, что употребляет наркотики, спустя несколько дней после покупки оружия.

Адвокаты подсудимого считают, что факт употребления им наркотиков за месяц до приобретения пистолета и в те две недели, когда он владел оружием, не был доказан.