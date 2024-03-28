"Привет, Exeed". В Барнауле провели тест-драйв обновленного Exeed VX

Рестайлинговая модель стала более современной и удобной

28 марта 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KasnT

Тест-драйв Exeed VX / Фото: "Альбион-Моторс"

Еще более стильный внешний вид, комфортный салон и технические новинки – это все про рестайлинговый полноразмерный внедорожник EXEED VX ("Иксид"). Новый игрок появился на автомобильном рынке недавно, и уже доступен для покупки в Барнауле. Одним из первых его проверил в деле руководитель проекта "Автоклуб" Илья Шаповалов.

Как EXEED VX изменился внешне?

Общеизвестный факт: дизайнеры и инженеры из BMW (БМВ) и Porsche (Порше) теперь трудятся в Китае. И именно там сейчас реализуются все их смелые идеи. Внешне новый EXEED VX по-прежнему узнаваем и тому, кто с ним уже имел дело, не придётся гадать, что это за модель. Из абсолютно нового: решётка радиатора, окантовка противотуманных фар, диски на 20 дюймов с новым дизайном и спойлер.

Что нового в салоне?

Пожалуй, то ради чего и был сделан рестайлинг в новом VX8, – это его салон. Он стал более современным и стильным. В переднюю стеклянную панель интегрированы три дисплея с широким набором функций, а также обдув для пассажиров. Добавим, что физических кнопок в автомобиле не осталось совсем, только старт-стоп для двигателя.

В VX шикарная мультимедиа с 23 динамиками и одним сабвуфером, расположенным в багажнике.

К особенностям модели можно отнести и встроенные в подголовник динамики, они помогают вести разговор за рулём без рук.

Но, пожалуй, главная новая фишка – голосовой помощник. Активировать его можно при помощи нажатия кнопки на руле или просто сказав "Привет, EXEED". С помощью голосового помощника можно включить адаптивный круиз-контроль, вентиляцию, обогрев и массаж сидений, а также управлять печкой или климат-контролем.

Каков обновленный EXEED VX в движении?

На ходу новый VX по-прежнему комфортен и предсказуем. Руль интуитивно понятен, коробка переключается плавно и чётко. Двигатель 2 литра, мощностью 249 лошадей (это, кстати, 15 тысяч рублей налогов в год). Тяги 385 Н*м вполне хватает для комфортной и динамичной езды. Автомобиль, масса которого 2 тонны, разгоняется очень динамично и тормозит вполне уверенно.

Что же касается коробки передач, то до рестайлинга VX она была работозированная, включения осуществлялись с помощью рычага, который был расположен на центральной консоли. Теперь здесь коробка автомат Aisin ("Айсин") на восемь ступеней, что повышает качество и надёжность.

Включение происходит с помощью рычага под рулём, который знаком всем "мерсоводам".

Расход составляет от 7 до 10 л на 100 км в зависимости от стиля езды. Разгон до сотни за 8,5 секунд.

Коробка передач имеет семь режимов: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье. Илья Шаповалов попробовал режим спорт.

"Подсветка на экране стала красной, можно использовать подрулевые лепестки. Включаю пониженную передачу и нажимаю газ в пол. Вполне неплохо для двух тонн. Вот режим спорт, работаю подрулевыми лепестками, пониженная передача, газ в пол и ускорение. Впереди поворот и резкое торможение. Если долго не включать передачи лепестками, автомобиль переведёт коробку в автоматический режим", – рассказывает автомобилист.

Как повысили безопасность?

Подушек безопасности теперь не шесть, а десять. Добавились боковые подушки для заднего ряда, коленная для водителя, а также центральная, которая срабатывает при ДТП и разделяет пассажира и водителя.

К пакету безопасности можно отнести и камеру кругового обзора, а также довольно большой список помощников и ассистентов.

В общем, новый рестайлинговый EXEED VX действительно стоит рассмотреть.

Автоцентр "Альбион-Моторс", официальный дилера EXEED

Барнаул, проспект Калинина, 15е

Тел.: 8 (385-2) 55-23-74

"ВКонтакте"ООО "Альбион-Моторс"

Реклама