Привет, пес. Мэрия Барнаула ищет подрядчика на отлов бродячих собак за 5,6 млн рублей

"Бродяг" будут разыскивать весь 2024 год

03 ноября 2023, 08:15, Анастасия Чебакова

Фото: "Инцидент Барнаул"

Мэрия Барнаула ищет компанию, которая будет заниматься отловом и стерилизацией бродячих животных в конце 2023 года и 2024 году. Начальная цена контракта – 5,6 млн рублей. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Чем будет заниматься ловец животных?

В обязанности подрядчика войдет, понятно, отлов, содержание и возврат "бродяг" на прежнее место обитания. В приюте их ждет осмотр ветеринара, лечение, выгул, вакцинация против бешенства, стерилизация, маркировка. Что касается последнего пункта, то его подрядчик должен осуществить за свой счет. Маркировка проводится методом тату, биркования ушной раковины, чипирования либо другими способами.

Отдельно прописаны в контракте и правила по содержанию бездомных животных. Например, кормить питомцев нужно не реже одного раза в сутки. У каждого должна быть своя миска с едой и доступ к воде. Вольеры больных животных должны стоять отдельно от клеток со здоровыми животными. При биологической совместимости собаки и кошки могут содержаться в одной клетке.

Животные будут находиться в приюте 21 день. После всех манипуляций "потеряшек" вернут владельцам, а вакцинированных, маркированных и стерилизованных животных, "не проявляющих немотивированной агрессии", – на прежние места обитания. Причем выпускать их будут только вдали от мест большого скопления людей – детских, спортивных, медицинских и других организаций. "Бродяг" же с мотивированной "злобой" оставят в приюте до конца жизни. Содержать таких животных компания будет за свой счет.

Отлавливать бродяг подрядчик должен ежедневно, в том числе в выходные и праздники, до 27 ноября 2024 года. Кстати, подрядчик может досрочно сдать "работу", а заказчик в лице мэрии города – принять ее. Приемка проходит ежемесячно.

Что нельзя будет делать исполнителю?

Сотрудникам компании-победителя запретят перевозить "бродяг" одновременно с трупами зверей, держать кошек и собак в машине больше восьми часов (а при температуре ниже -15°С или выше +25°С – более трех часов). Предельное расстояние перевозки животных от места отлова не должно превышать 500 километров.

Ловить кошек и собак будут с помощью сетей, сачков, пневматического оружия с обездвиживающими препаратами. Причем делать это в присутствии детей, в жилых помещениях и на участках землевладений без согласия жильцов – нельзя. Процесс отлова подрядчик обязан записать на видео. И бесплатно предоставлять копии, если нужно, уполномоченному органу.

Также компании нельзя жестоко обращаться и убивать животных – за исключением случаев, когда нужно прекратить непереносимые физические страдания нежизнеспособных особей. В таком случае эвтаназию нужно провести гуманными способами, которые гарантируют быструю и безболезненную смерть.

Прием заявок завершится 9 ноября. Подписание контракта состоится до конца ноября.

Кто может стать подрядчиком?

Сегодня единственным исполнителем муниципальных контрактов на отлов животных является барнаульская городская общественная организация "Приют для бездомных собак и кошек "Ласка". В 2023 году с ней заключили договор на 6,3 млн рублей. Но городские власти неоднократно заявляли, что мощностей приюта не хватает, а сама "Ласка" часто жаловалась на нерентабельность данной деятельности. Вот и в этот раз руководитель приюта Софья Куликова на вопрос amic.ru о том, планирует ли организация заявляться на объявленный аукцион, сообщила, что "пока думает над этим". Причина – низкие расценки на услуги.

Отметим, что к решению собачьего вопроса городские и краевые власти возвращались неоднократно. Например, в мае 2023 года в мэрии Барнаула обсуждали возможность создания муниципального предприятия для отлова "бродяг". Также мэр города Вячеслав Франк предложил наделить полномочиями по отлову структурные подразделения в сфере ЖКХ и благоустройства. Впрочем, после этого проблема в публичное поле не выходила.