"Приводи своих друзей". Россельхозбанк запускает реферальную программу на Алтае

Клиенты могут заработать баллы за рекомендацию продуктов банка

04 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGtRryW

Программа "Приводи своих друзей" / Иллюстрация: пресс-служба Россельхозбанка

Россельхозбанк анонсировал запуск новой реферальной программы "Приводи своих друзей", которая предоставляет уникальную возможность получать бонусы за привлечение новых клиентов в банк. В рамках программы участники могут зарабатывать до 1500 бонусных баллов за каждого приведенного друга, который подключится к услугам банка. А потратить их можно будет на фермерские продукты, путешествия и даже конвертировать в рубли.

В рамках программы клиенты РСХБ могут получить 500 бонусных баллов за успешную рекомендацию другу дебетовой карты. Друг также получит бонус в 500 баллов при открытии карты. Если рекомендация касается кредитной карты, клиент банка получит 750 баллов, а при привлечении друга для получения потребительского кредита – целых 1500 баллов.

Для участия в программе нужно зайти в раздел "Приведи друга" в сервисе дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка. Там будет доступна персональная ссылка или QR-код для отправки друзьям. После того как приглашенный друг выполнит условия программы, бонусы будут начислены на счет клиента в течение 30 дней.

С помощью этой программы РСХБ помогает своим клиентам делиться выгодными банковскими предложениями, при этом получая бонусы за простое участие.

"Теперь наши клиенты могут получать вознаграждение, рекомендуя продукты Россельхозбанка друзьям и близким. Бонусные баллы можно конвертировать в рубли с опцией мгновенного зачисления на карту или потратить в личном кабинете на покупки у партнеров банка по специальным условиям. Так, клиентам доступен выбор авиа- и ж/д билетов, а также бронирование отелей и туров по всей России, заказ фермерских продуктов с доставкой на дом", – отметила заместитель председателя правления РСХБ Елена Батурова.

Количество друзей, которым можно рекомендовать продукты банка, не ограничено условиями акции. С подробными условиями и сроками реферальной программы можно ознакомиться на сайте банка.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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