"Приворот не потребуется". Топ самых красивых экстрасенсов России

Премьера нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30 на ТНТ

25 марта 2023, 07:23, ИА Амител

Фото: ТНТ

В самый разгар весны, 1 апреля, в 19:30 на ТНТ состоится премьера нового уникального проекта "Экстрасенсы. Битва сильнейших", в котором самые сильные участники "Битвы" сразятся друг с другом за звание лучшего экстрасенса 2023 года. Тем временем, поддавшись весеннему вайбу, мы вспомнили, что магия экстрасенсов не только в силе, но и в красоте. Представляем вашему вниманию самых красивых экстрасенсов проекта. Интересно, кто из них, кроме Влада Череватого, появится в новом шоу на ТНТ?

Мэрилин Керро

Рыжеволосая эстонская ведьма Мэрилин Керро участвовала в "Битве" целых три раза. И все три раза занимала второе место! Впрочем, вместо победы в 15-м сезоне шоу она получила гораздо более ценный приз, а именно – любовь. На финале проекта она и Александр Шепс раскрыли свои отношения и "объявили себя парой". Их отношения продлились несколько лет, но потом влюблённые расстались. Сейчас Мэрилин Керро – мать троих детей.

Константин Гецати

Константина Гецати, безусловно, можно назвать самым привлекательным участником "Битвы экстрасенсов" за всё время существования проекта. Победитель 18-го сезона – высокий, мужественный, сдержанный и благородный потомок аланских магов – мечта многих женщин. Константин Гецати покорил сердца прекрасной половины не только в 18-м сезоне "Битвы", но и в проекте "Школа экстрасенсов", где он выступал наставником вместе со Свами Даши. И сколько бы романов ему ни приписывали, личная жизнь Константина – тайна за семью печатями.

Дмитрий Матвеев

Победитель 20-й "Битвы экстрасенсов" очень молод, но это не помешало ему буквально вырвать победу у трёх других финалисток проекта. Мы думаем, что здесь точно постарались российские поклонницы Дмитрия, а также жители Китая, которые болели за "свою" ясновидящую Астрид. У Димы и Астрид вспыхнули чувства на проекте, поэтому поддержка у молодого секс-символа 20-го сезона была поистине международная. После победы Дима уехал в Китай вместе со своей возлюбленной, где прожил несколько лет.

Олег Шепс

Младший брат Александра Шепса, победитель 21-го сезона "Битвы" Олег Шепс молод, очень красив, загадочен и харизматичен. После победы в проекте у него появились тысячи поклонниц по всей стране. Олег не боится экспериментов и готов на авантюры, что он доказал в шоу "Звёзды в Африке", участником которого был. Его интеллигентностью и харизмой впечатлилась сама Алёна Водонаева, которая также была среди участниц экстремально-приключенческого проекта.

Соня Егорова

Соня Егорова – одна из самых загадочных участниц "Битвы экстрасенсов". Многие называли её двойником Мэрилин Керро из-за рыжего цвета волос, с которым Соня пришла в "Битву". Соне приписывали роман с самим Константином Гецати, но девушка уверяет, что они просто друзья. Сейчас Соня – жгучая брюнетка, и должны признать, что в таком образе она тоже выглядит очень сексуально. Недавно прошли слухи, что ведьма стала женой популярного рэпера Pharaoh, но она не подтверждает и не опровергает эту информацию.

Николь Кузнецова

Ещё одна рыжеволосая ведьма, Николь Кузнецова, поразила своей красотой зрителей в 16-м сезоне проекта. Из-за серьёзной неизлечимой болезни у девушки нет голоса, она разговаривает шёпотом. Впрочем, этот недуг придаёт ей особую сексуальность. Николь счастлива в браке и воспитывает троих детей.

Влад Череватый

Влад – один из самых ярких участников проекта за всю его историю. Финалист 22-го сезона пришёл в 23-й за победой и получил её благодаря огромной армии поклонниц. "Звёздочка должна быть одна" – именно с такими плакатами девушки пришли поддержать своего кумира на финале 23-й "Битвы". Влад – харизматичный молодой человек с загадочной улыбкой, а особый шарм ему придаёт его невероятная уверенность в себе и своих силах.

Премьера нового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" состоится 1 апреля в 19:30 на ТНТ.