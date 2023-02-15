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Алтайские предприниматели привозят швей из Индии, так как не могут их найти в регионе

В Минпроме считают, что работницы не всегда готовы к производственным требованиям: соблюдать графики, план, технику безопасности

15 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

В Алтайском крае из-за дефицита швей предприятия вынуждены привозить кадры из Индии. Об этом редакции Бизнес ФМ Барнаул рассказали сразу в двух профильных ведомствах региона: в Министерстве промышленности и энергетики и Управлении по труду и занятости населения.

Виновата зарплата, но не только

Проблема дефицита кадров в лёгкой промышленности не новая и характерна не только для Алтайского края, указывают власти. Похожая ситуация наблюдается во всех регионах России. В Министерстве промышленности и энергетики края объясняют: предприятия не могут обеспечить высокую заработную плату работникам, поскольку эта сфера не является высокодоходной.

"За 11 месяцев 2022 года среднемесячная заработная плата у работников предприятий по производству одежды составила 34,3 тыс. рублей, по производству текстильных изделий – 36,3 тыс. рублей, по производству кожи и изделий из кожи – 32,8 тыс. рублей. В целом по обрабатывающим производствам среднемесячная заработная плата за данный период времени составила 39,2 тыс. рублей", – сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Однако зарплата – не единственный фактор, который повлиял на дефицит швей. В Минпроме считают, что работницы не всегда готовы к производственным требованиям: соблюдать графики, план, технику безопасности. А поэтому зачастую выбирают работу в формате самозанятости или в частном ателье, где у них больше свободы и меньше ограничений.

При этом ещё в советское время Алтайский край был текстильным центром Сибири, указывает директор ООО "Спецобъединение-Алтай" Евгений Примак. Он напоминает: в регионе работало несколько крупных швейных фабрик – Хлопчатобумажный комбинат, Меланжевый комбинат. Однако после развала СССР их продукция оказалась невостребована, соответственно, стали невостребованы и кадры.

"Первопричиной, на мой взгляд, является то, что в постсоветский период мы не смогли конкурировать с товарами из Китая и Турции. Соответственно, потребность в продукции падала, снижался и спрос на услуги специалистов швейного отдела, закрывались учебные заведения. На сегодняшний день выпускников практически нет. Для понимания: у нас из 80 сотрудников только три человека в возрасте моложе 30 лет. То есть молодые люди не идут. В определённый период у нас были престижными профессии юристов, экономистов. А сейчас спохватились, что инженерные специальности, рабочие специальности, токари, сварщики, швеи в дефиците оказались. Пожинают и плоды определённой неправильной кадровой политики и политики в области образования", – объясняет Примак.

Швеи из Индии и Шри-Ланки

Сейчас в Алтайском крае работают более 170 предприятий лёгкой промышленности, из которых около 100 – швейные производства. В целом в отрасли трудоустроено более четырёх тысяч человек. Сейчас только крупные и средние швейные предприятия готовы трудоустроить в общей сложности около 400 швей. Среди них обособленное подразделение "БТК-групп", Спецобъединение-Алтай", швейная фабрика "Авангард", Алтайская швейная фабрика, новоалтайская ГК "Свит" и другие."Вакансий в десять, а периодически и более раз больше, чем соискателей, – рассказывает начальник отдела политики занятости и развития рынка труда Управления по труду и занятости населения Алтайского края Татьяна Клепикова. – Профессия швеи у нас входит в перечень перспективных и востребованных на рынке труда на протяжении достаточно долгого времени".

Татьяна Клепикова утверждает: ситуация регулируется, образовательные организации обучают швей, студенты проходят практику на производстве. Кроме того, при содействии службы занятости обучают граждан по потребности швейных предприятий. Ежегодно такие профессии получают порядка 50 человек. И частично потребность в швеях закрывают за счёт привлечения по квоте иностранных граждан. Так, например, по заявке работодателей в крае трудится 90 швей из Индии.

По данным Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, помимо уже работающих по квоте иностранцев, в этом году заявляется необходимость трудоустройства по квоте ещё около 100 зарубежных работников. Рассматриваются варианты привлечения швей из Индии и Шри-Ланки.

При этом предприятия, которые принимают на работу иностранцев, обязаны обеспечить их жильём, оплачивать прибытие к месту работы и возврат после истечения контракта. Но не все могут позволить себе подобные контракты по привлечению работников.

Небольшую часть дефицита кадров швейного производства закрывают заключённые. В колониях они шьют для собственных нужд и выполняют заказы сторонних организаций.

По словам Татьяны Клепиковой, дефицит кадров сложился не только в швейном производстве. Большая потребность и в других квалифицированных работниках: "Говорить о том, что это уникальная ситуация только с этой профессией, не совсем правомерно. Мы наблюдаем спрос на инженерные кадры, квалифицированные рабочие профессии. По ряду профессий спрос превышает предложение в восемь и девять раз", – указывает эксперт.

Решить проблему дефицита кадров в отрасли лёгкой промышленности, по мнению властей, поможет стартовавший ещё в 2022 году проект 2Профессионалитет". Для его исполнения Алтайская академия гостеприимства создала образовательно-производственный центр, или кластер, для лёгкой промышленности региона. Официальное открытие состоится уже сегодня.

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НОВОСТИЭкономика

Комментарии 130

  • вот они сами ответили на этот вопрос виновата зарплата ! Средняя опять это выражение которое не корректно отображает всю суть . Кто то 12000 а кто то 17000,25000, 70000
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Меня поражают местные персонажи) вчера жарились на зарплаты в 24 тысячи, даже утверждали, что их заставляют работать за 2300 рублей в месяц)) А тут на зарплату в 35 000 рублей нет желающих швеей работать) ау, гражданочки, а че так то?))) видимо, просто работать не хочется, а хочется сидеть в офисе, и чтобы вам зарплату в 100 тысяч каждый день приносили)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, А тут на зарплату в 35 000 рублей нет желающих швеей работать----у вас явно со зрением плохо,там ясно написано-СРЕДНЯЯ
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А не проще одного предпринимателя в Лимпопо депортировать, чем очередную заразу сюда тащить?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • даже утверждали, что их заставляют работать за 2300 рублей в месяц----- А пруф слабо выложить? Писали про ОКЛАД в 2300, а не ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. Разницу между этими величинами надеюсь понимаете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А тут на зарплату в 35 000 рублей нет желающих швеей работать)---- Это т.н средняя зарплата. То есть при коллективе, к примеру в 6 человек (5+директор) она может рассчитываться так: (20 000*5+110 000)/6 = 35 000. И да, при таком раскладе на 20 000 желающих мало))) Потому как там не только зарплата маленькая но и переработки, отсутствие ТБ, отпусков и пр.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • 35 000 это очень не много
    15 февраля, Гость   Ответить
  • 35000 - это была более-менее хорошая зарплата лет 5 назад, сейчас уже с учетом роста цен на ЖКХ и продукты, она снова небольшая. Вообще не понимаю, как люди выживают на те же 19 тыщ, отдавая половину за ЖКХ. Работающие нищие.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Писали про ОКЛАД в 2300, а не ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ. +++ плюсану. читал вчера. чел написал, что мол и оклады есть в 2300. а несколько имбицилов начали рот разевать. покажи где такая зарплата.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Я пойду если стопроцентов дадут 34 тысячи. Как нотариально и законно это оформить?Типа если меньше их штрафанут/накажут?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Позорники - дайте нашим женщинам з\в в 30 тысяч- пойдут. А ваши индийский за чашку риса и пашут.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Запретить деятельность !!! Действия с иноагентами прекратить !!! Брать Своих !!! Найти рычаги решения поставленных задач !!! Точка.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Хорошо, покажите и расскажите на каком предприятии оклад в 2300 рублей в месяц. Название у этой конторы есть? А еще неплохо бы и про полную заработную плату в месяц на этой вакансии рассказать. Давайте, мы все ждем вашего увлекательного рассказа.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Я пойду если стопроцентов дадут 34 тысячи. Как нотариально и законно это оформить?Типа если меньше их штрафанут/накажут? ***** А если ты будешь плохо работать, то согласна, чтобы и тебя штрафовали?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • И опять эти стенания про среднюю зарплату. Один дурачок придумал про голубцы, и весь хор подхватил про мясо и капусту. Вот прямо сейчас аист на хэдхантере вакансия швеи на оверлок, график 5/2, с 9 до 18, обучение. От 30 до 50 тысяч зарплата на руки.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Брать Своих !!! Найти рычаги решения поставленных задач !!! ----- Это называется капитализм))) Главное - прибыль. А из Ваших слов следует прямое нарушение пожеланий ВВП, насчет того, что хватит кошмарить бизнес. Эффективные собственники просто уменьшают издержки, пользуясь благоприятным инвестиционным климатом как у нас (см. отсутствие ТБ, переработки и кидалово), так и у Индии со Шри-Ланкой (см. чашка риса)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • на каком предприятии оклад в 2300 рублей в месяц. Название у этой конторы есть?------ Так не от меня ждите. Я лишь указал, что народ тупой и не видит разницу между окладом и зарплатой. Ожидайте того, кто вчера про такие оклады написал.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А если ты будешь плохо работать - Вас видимо плохо учили в детстве не тыкать незнакомым людям. Я хорошо работаю у меня стаж 20 лет и много дипломов и грамот, но больше чем 20 т.р. в городе швеи не получают хоть сутками работай.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вот прямо сейчас аист на хэдхантере - Это вранье и замануха.проверенно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • как у нас (см. отсутствие ТБ, переработки и кидалово), так и у Индии со Шри-Ланкой (см. чашка риса) ***** Наоборот, Химочка говорит, что нежелание соблюдать ТБ и выполнять план - это вторая и третья причины почему вакансии не востребованы. И работницы из Индии давно не работают за чашку риса, их устраивает 500 долларов в месяц в пересчете на получаемые здесь рубли. 35 тысяч - это кап раз 500 долларов.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Так не от меня ждите.... вот начинается слив. что и требовалось доказать. диванные экспЭрты в деле
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А где прямо сегодня-то можно на этих индианок-то в 20-ти градусный мороз посмотреть? Где живут-то? Адрес-то дайте! А то ведь всё так - для красного словца, как всегда у нас, а реально ни индианок, ни нормальной зарплаты, ни реальных заказов.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • но больше чем 20 т.р. в городе швеи не получают хоть сутками работай. ------ сказки венского леса. отдал куртку чтобы замок поменяли. стоимость замка 150 рублей. работа 700 рублей. грубо говоря за час, а может быть и меньше (непосредственно прошивка минут 5 и поход за замком) 850 на руки. а сколько таких замков и прочих утяжек/расшивок за день?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • но больше чем 20 т.р. в городе швеи не получают хоть сутками работай. **** Открываешь хэдхантер, ищешь объявление вакансия швеи на оверлок, вуаля. От 30 до 50, рабочий день с 9 до 18, график 5/2. Читать умеешь?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это вранье и замануха.проверенно. **** Как проверял? Звонила туда и тебе отказали?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • вот начинается слив------ Репоголовое создание. Повторю второй и последний раз. Про оклад в 2300 писал не я! Потому я и не буду фантазировать где такой и сколько на руки выходит. Андестенд? Ферштейн?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Вас видимо плохо учили в детстве не тыкать незнакомым людям. **** Я смотрю с грамотностью проблемы, да еще и эго раздутое… Здесь интернет, здесь общаются на ты, здесь не светский раут. Да и я не со светской львицой общаюсь)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Читать умеешь? - Я Кошкина! Мне не обязательно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Про оклад 2300 человек брякнул че попало, а когда ему начали вопросы уточняющие задавать, слился. И понес пургу про работу за дошик и про "жить захочешь и не так раскорячишься"
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну там не только низкая зп. Там еще и шум, и прочие "прелести". Это как с ткачихами, которые через n лет работы уже на другую не способны из-за условий производства... Так что или действительно хорошая зп - или туда никто из здешних просто не пойдет. А "хорошая" - это явно не средняя озвученная)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а я б пошла в швеи. не за 35 000, конечно, а за 85 000. Сидишь себе , строчишь, никаких забот. Руки заняты, а голова свободна
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Ну я общалась лично с женщиной, которая там работала. 50 будет получать тот, кто наработал скорость и качество, в лучшем случае через год-два. Чтобы получать те же 30,надо пахать, не разгибаясь, с 7 до 19, шум, пыль и прочее. Поверьте, зрение, слух сильно портятся. Плюс спина, шея. Устаешь. И да, хочешь больше-бери подработки. Потому туда очередь и не стоит. Проще замки в куртки вшивать, да джинсы подшивать.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Сидишь себе , строчишь, никаких забот.... Отлично было когда практику проходила, а на настоящей работе раеально такие выработки такие ставят что в 5 рук не справишься(, Работодатель не дурак ищет раб.силу за копейки и штрафует ВСЕГДА фиг что ему за это будет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Будет неудивительно, если весь шум исключительно из-за предстоящих распилов с заносами на "гос. поддержке". И ничего более!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Проще замки в куртки вшивать, да джинсы подшивать. - Это точно) Отдавала перед НГ шторы подрезать, так ждала полторы недели (!) - у них там в мастерской завал. Народ массово вещи не покупает, а ремонтирует.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А где прямо сегодня-то можно на этих индианок-то в 20-ти градусный мороз посмотреть? - 30 лет назад рабсилу из Вьетнама завозили. Не замерзли. Да и студентов полно из жарких стран.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Милые дамы учить немного шить, для себя-семьи.Это экономия в 100 раз. Подшить брюки 2 шва по 30 см. стоит 300 рублей. и это не предел.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • на этих индианок-то в 20-ти градусный мороз посмотреть - На экзотику потянуло?)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Андестенд? Ферштейн? - В школе по башке били немецким словарем?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Здесь интернет, здесь общаются на ты .. Хамло выгораживается как может. Бабе будешь дома своей тыкать.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да и студентов полно из жарких стран. ----- Эти купят дипломы и тут же уедут. --- Между прочим, вьетнамцы массово работали и в ГДР. Причём, как и к нам, их посылали туда принудительно! И они там массово остались! В Германии не так давно даже министр здравоохранения был этнический вьетнамец. А у нас почему-то никто не остался. --- Но сейчас интерсуют только конкретно индианки. А ещё - из какой они касты.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • на этих индианок-то в 20-ти градусный мороз посмотреть - На экзотику потянуло?) ---- Да враньё всё это, неужели не понятно? Скорей всего, пилят и откатывают пресловутую господдержку, проще говоря, бюджет. А реально нет ничего!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • В школе по башке били немецким словарем?-------- баба дура, не потому что баба. а потому что дура.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а потому что дура. - Ну самокритично. молодец.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Да враньё всё это, .. КАК?? опять((
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Бабе будешь дома своей тыкать. - Я Кошкина! Побуду его бабой.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Как проверял? - Подруга работает швеёй с 7 до 18 , 22000 потолок, кто хочет чуть больше остаются работать сверхурочно
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Подшить брюки 2 шва по 30 см. стоит 300 рублей. и это не предел.--- швейная машинка стоит 15 000 р. Как быстро она окупится, если брюки подшивают 1 раз в 2-3 месяца?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Милые дамы учить немного шить, для себя-семьи - милый человек, швейная машинка нормальная стоит, как ... много, в общем. А на плохой ты те же тонкие шторы вряд ли подошьешь. И что-то толстое - тоже. Если заказывать комплект постельного белья, работа там рублей 200. Так что нет, экономии не будет) Если шить по чуть-чуть, то машинка твоя окупится лет через много. Если вообще окупится. По тому что еще нитки, и всякие расходники туда же. Не зря в свое время появилось разделение труда.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Подруга работает швеёй *** Где работает?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • если брюки подшивают 1 раз в 2-3 месяца?------- зачем вы так часто подшиваете брюки?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Извините за вмешательство в ваш диалог! Позвольте спросить, а для чего вы скандал раздуваете на "пустом месте"? Хочется почитать мнение людей, а тут вы с непонятными претензиями. Простите, но если нечего сказать по делу, сдерживайтесь!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Извините за вмешательство в ваш диалог! - иди своей дорогой неведомый
    15 февраля, Гость   Ответить
  • зачем вы так часто подшиваете брюки? - Это те которые покупают каждый квартал по новым брюкам а рост не позволяет купить по размеру, например опа 54 размера а ножки коротенькие)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • зачем вы так часто подшиваете брюки?- Раз в сезон КАЖДОМУ покупаю 1 брюки и 1 джинсы. За год это 4 папы брюк и 4 пары джинс. Полкчается 8 пар . 12/8= 1,5. Раз в 1,5 месяца подшиваем . 8*300= 2 400. Машинка стоимостью 15 тыс будет окупаться 6 с лишним лет. И это без учета обслужвания , хранения и пр
    15 февраля, Гость   Ответить
  • швейная машинка нормальная стоит, - ОБЫЧНАЯ без 130 наворотов стоит 3 -4 тысячи окупится за год и хватит на всю жизнь
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Не зря в свое время появилось разделение труда. - Лентяйки бабы тратят деньги на то что можно сделать самой.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • ОБЫЧНАЯ без 130 наворотов стоит 3 -4 тысячи окупится за год и хватит на всю жизнь--- где вы такую видели? Должно быть минимум несколько прямых строчек и зигзаг. А это УЖЕ не 3-4 тыс. Повторяю: Бытовая машинка для домашнего использования - минимум 15 тыс. Все, что дешевле - фуфло бесполезное
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Видела я этих швей. Черные, замерзшие индусы, которым под проживание отдали целый этаж сельскохозяйственной общаги.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Раз в сезон КАЖДОМУ - а вон и некондишен по размеру появился. Вот на ком бизнес делают, надо то же таких на деньги разводить. Брюки стоят 2 тысячи за подшив тысячу брать, а чё просто бизнес. Они же не хотят ручками своими делать, значит богатые, и нам на руку.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • без учета обслужвания , хранения и пр - да все с тобой понятно лентяйка. Хранить собираетесь в Карибском складе? А обслуживать у мастеров гонок феррари?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Раз в сезон КАЖДОМУ покупаю 1 брюки и 1 джинсы------- носить вещи абсолютно не умеете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • фуфло бесполезное - На Авито купила тойоту за 4 тысячи, 25 позиций строчек , внукам еще достанется
    15 февраля, Гость   Ответить
  • носить вещи абсолютно не умеете? ....у них наверное между ляжками быстро стирается
    15 февраля, Гость   Ответить
  • носить вещи абсолютно не умеете?--- годами носите одни штаны?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Лентяйки бабы тратят деньги на то что можно сделать самой. - Боже, какой ... незамутненный. Никогда товар, произведенный штучно, не будет дешевле товара массового производства. И это, вы, я так понимаю, табуретки там, стулья, столы и кухню непременно сами создаете? Машину ремонтируете сами, сантехника не вызываете, электрика тоже. Заодно чините всю электронику, начиная со стиралки и заканчивая компом?Ну раз вы не лентяй? И еще работу работаете, а как же. И времени на все завались.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • годами носите одни штаны? ------- штаны не ношу. есть одни зимние джинсы, пара летних и пара демисезонных. они целые, не обтрепанные, без заплаток, зачем тратить лишние деньги и покупать каждый сезон? покупаю хорошие вещи и ношу их по несколько лет. а в вашем случае либо носить не умеете, либо покупаете в семейном бигсе фуфло, которого только на сезон и хватает.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Я все умею, а вы платите , нам это на руку. Я и говорю пора подымать цены на бытовые услуги раз так в 3-4, пусть платят.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • И времени на все завались. - У меня много времени. Все успеваю. А лентяйки -домохозяйки никогда ничего не успевают и ноют всю жизнь.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • покупаю хорошие вещи и ношу их по несколько лет. - Вы уж определитесь заврались, Или каждый сезон покупаете или носите много лет.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • - штаны не ношу.--- а вариант покупки новых брюк когда хочется подсвежить гардероб, а не когда старые развалилсь, вы не рссматриваете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Или каждый сезон покупаете или носите много лет.------ ну ты и тупое... я ношу долго, а покупает кто-то другой/ая.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, С огромным удовольствием прочитал комменты. Я б статью озаглавил : "Как индийские швеи помогли выявить лентяек в Алтайском крае"))))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а вариант покупки новых брюк когда хочется подсвежить **** Раз в сезон? Каждому члену семьи? Еще поди и своему той-терьеру комбинезоны обновляете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Раз в сезон--- не завидуй. ходи 5 лет в одних джинсах. не модно , глупо , зато ЭКОНОМНО!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • есть одни зимние джинсы (с) - ЧТО за вещь? зимние джинсы (рукалицо), это как летняя дубленка. Джинсы могут быть просто джинсами (из денима, то есть). Все остальное -штаны. Так что, неуважаемое хамло, штаны вы все же носите
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "швейная машинка стоит 15 000 р." -- Гость, да на руках прекрасно подшиваются брюки/джинсы. У меня машинка швейная стоит, так ради брюк ее даже доставать не хочется. На руках быстрее и аккуратнее, и швы можно сделать так, что с лицевой стороны их не видно.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Машинка стоимостью 15 тыс будет окупаться 6 с лишним лет. " --- Гость, РУКАМ подшивайте. Уж брюки подшить - это не пододеяльник прошить, с брюками работы на 15 минут.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "зимние джинсы (рукалицо), это как летняя дубленка" ---- Гость, на самом деле бывают утепленные джинсы, с подкладом. Летом такие не поносишь, жарко в них.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, РУКАМ подшивайте---- сфигали вы мне указываете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • вы мне указываете? - Цыц.баба, твое место у плиты.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • помогли выявить лентяек в Алтайском крае... точно)))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Раскудахталися квочки
    15 февраля, Гость   Ответить
  • бывают утепленные джинсы--- какой стрем. а вы по морозу в них до работы доезжаете, а потом сидите на работе и попа потеет?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Странно, вроде говорили что нет промышленности ни крае ни в городе.. Ну а то что нет наших швей, 1е откуда бы они взялись, если профтехобразование разрушено и все пошли на менеджеров, и 2е швеёй РЕАЛЬНО работать надо цельный день! Так что про лентяек это недалеко от истины. Но и мужики наши тож недалеко ушли, недаром на стройках, дорогах и т.д. товарищи из Средней Азии - покладистые, непьющие и т.д.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, РУКАМ подшивайте. Уж брюки подшить - это не пододеяльник прошить, с брюками работы на 15 минут. - а зачем? Откуда у вас, пардон, столько одежды, которую надо подшивать, перешивать и т.д? За несколько лет такой ни разу в доме не было. Купить по размеру\длине не судьба? "помогли выявить лентяек в Алтайском крае" - да плевать, что вы о ком думаете. Хотите держать дома швейный цех, сапожную мастерскую, прясть и т.д. - ваше дело. Но, заметьте, товарищч на вопрос, ремонтирует ли он технику сам и делает ли сам мебель, так и не ответил))) А так да, бабы, безусловно, лентяйки. Как говорится, мне не надо, чтобы быстрее (дешевле), мне надо, чтобы ты за... ся)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • швеёй РЕАЛЬНО работать надо цельный день! Так что про лентяек это недалеко от истины. - а при чем здесь лень? Если я, работая часть дня, могу заработать больше, то к чему мне идти и гробить здоровье на фабрике за копейки? Из альтруизма или что? Да я лучше вышивать на досуге буду или на велике летом покатаюсь. Вы-то, как я понимаю, даром работаете? Потому что не лентяй и можете?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "сфигали вы мне указываете?" --- Гость, да нужны вы мне вам указывать :-)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "какой стрем. а вы по морозу в них до работы доезжаете, а потом сидите на работе и попа потеет?" --- Гость, какие у вас бурные фантазии. Я такие не ношу джинсы, но это не значит, что таких не бывает.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Откуда у вас, пардон, столько одежды, которую надо подшивать, перешивать и т.д? " --- Гость, ну сколько столько? Вы когда новые штаны/джинсы покупаете, они вам всегда по длине подходят? Если да, то о чём речь вообще? Мы-то говорим о том, что если длина не устраивает, то можно самому штаны подшить, а можно отдать 300 руб. швее, чтобы подшила.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "Купить по размеру\длине не судьба?" --- Гость, а вы давно в магазин ходили? Не замечали там, что джинсы продаются длиннее, чем надо. Подозреваю, что их специально делают максимальной длины, чтобы они точно никому короткими не были. А уж подшить потом за денежку - это отдельный бизнес.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Какие агрессивные женщины здесь собрались :-) Кидаются, как собаки на людей. Спокойнее надо, товарищи женщины :-)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • их специально делают максимальной длины, чтобы они точно никому короткими не были. А уж подшить потом за денежку - это отдельный бизнес. ------ швейные фабрики в сговоре со швеями? так на них надо ФАСу скомандовать фас и ату их!!! А если серьезно, то для вас, сибирских низкозадых, очень мало одежды продается, которую не надо было бы дорабатывать
    15 февраля, Гость   Ответить
  • они вам всегда по длине подходят? всегда,всегда
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Спокойнее надо, товарищи женщины :-).. Это наверно те кого вчера не отпоздравили) еще страшнее будет 9-го марта)))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • сибирских низкозадых - какая прЭлесть, новая порода
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "для вас, сибирских низкозадых" ---- Гость, какая же вы хамка, фу.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • "еще страшнее будет 9-го марта)))" ---- Гость, да ужас просто =) Суровые сибирские женщины, которых не поздравили - страшнее войны =)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • а при чем здесь лень? Если я, работая часть дня, могу заработать больше, то к чему мне идти и гробить здоровье на фабрике за копейки ---- это примерно из серии "на воре и шапка горит" )) Никому не обвиняю (я не из органов) и никого тем более вас не принуждаю идти в швеи работать за копейки. Хотя профессия конечно нужная красивая настоящая, не то что лайки в тырнете ставить или на бирже играть. У меня гос.работа в области IT, но получаю я примерно как наши швеи. И реально задумался))
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Тупой народ не понимает разницы между швей и портнихой, а туда ж - умные мысли высказывают
    15 февраля, Гость   Ответить
  • страшнее войны =).. да на из злости можно энергию вырабатывать!
    15 февраля, Гость   Ответить
  • швея=портниха .все могут подшить джинсы
    15 февраля, Гость   Ответить
  • что КРАСИВОГО в профессии швеи? сидишь всеь день согнувшись, зрение падает, остеохандроз....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • КРАСИВОГО в профессии швеи? НИЧЕГО идите делайте дикпики. или губы уточкой что там у вас, не отвлекайтесь
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Хотя профессия конечно нужная красивая настоящая, не то что лайки в тырнете ставить или на бирже играть. У меня гос.работа в области IT, но получаю я примерно как наши швеи. И реально задумался)) - батенька, сбежите вы с работы швеи через неделю. "Красивая настоящая" - это пять. Шум, пыль, постоянно одна поза. Механическая монотонная работа - по факту, конвейер. Офигеть как красиво. Просто мечта столетия.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Забавные люди. Прям две возможности существуют для работы: швея или дикпик? Поваров, врачей, учителей, водителей, строителей, инженеров, пекарей и пр. Отменили?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А давайте все не будем делать плохую,грязную,пыльную работу, не красивую, низкооплачиваемую работу, А кто ее будет делать?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А кто ее будет делать?---- Ну хотите, вы делайте. Кто себя насколько ценит...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • ЛЮБАЯ работа должна достойно оплачиваться!!! Особенно тяжелая
    15 февраля, Гость   Ответить
  • А давайте все не будем делать плохую,грязную,пыльную работу, не красивую, низкооплачиваемую работу - плохую работу обычно "делает" тот, кто не смог устроиться на хорошую - потому что нет образования, способностей или желания. Или если вариантов другой работы нет. Предполагать, что кто-то пойдет на такую работу чисто потому, что кто-то ее делать должен - верх глупости.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • отому что нет образования, способностей или желания.------ и они теперь будут людьми второго сорта? если их не будет, то город в мусоре погрязнет
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Кругом одни айтишники и инстасамки, какие уж тут щвеи с столярами.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • и они теперь будут людьми второго сорта? - вы читать умеете? Где в моем посте это написано? Работа любая нужна. Другое дело, что никто не побежит по своей воле на низкооплачиваемую грязную работу. То есть она должна хотя бы оплачиваться, чтобы туда стояла очередь. Извините, но предлагаемая зп швеи в данном случае такую очередь вряд ли соберет. Это все, что имелось в виду.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно как люди работали всю жизнь швеями, более того работали на вредных производствах и не ныли "дайти нам работко без шума и пыли и чтоб 200$/ч иначе плюну на вас всех будут сидеть дома!" На шинном заводе или на металлопрокате что легче чтоли чем в швейном цеху? Шум не знаю, но какая пыль? Монотонная поза? Я сам 8ч. сижу за компом в такой позе. И поверьте 35тыр "чистыми" за такую работу в наше время в нашем городе + питание + проезд +ост.соцпакет по-моему очень даже неплохо. Хотя конечно на вкус и цвет...
    15 февраля, Гость   Ответить
  • И поверьте 35тыр "чистыми" за такую работу в наше время в нашем городе + питание + проезд +ост.соцпакет по-моему очень даже неплохо.--- ну не знаааю. Я за такую з/п с дивана не встану.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, на вредных производствах ВСЕГДА з/п была в разы выше, чем в офисе, например. Плюс отпуск, плюс льготы, плюс сетка горячая. У меня у самой папа проходчиком 20 лет отработал. Ни один инженер с высшим образованием таких денег не получал. А тут что? хотят платить коейки за тяжелый труд и удивляются, что очередь не стоит
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно как люди работали всю жизнь швеями, более того работали на вредных производствах - о, подтянулись любители прекрасной какраньшии. Хотите как в старину - на завод без выходных, без отпусков, без ТБ и за гроши? Нуачо, раньше же работали именно так. И дети лет со скольки там работали наравне со взрослыми? Прекрасно же жили и не ныли. А самое интересное, что пишет это тот самый офисный клерк))) Если это не сарказм, то маразм явно)
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Тиктокерша утверждает, что она «слишком красивая, чтобы работать» и «к черту вставать в 6 утра каждый день в течение 60 лет».
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Все в блогеры, а заграница накормит и обует. Ха-ха-ха. О будущем своем и своих детей подумайте.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • По русски они шпрехают? Где можно познакомица?
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Врут как сивые мерины. Не хотят платить достойную высокую зарплату полный соцпакет и выполнять другие социальные обязательства. А чиновникам министерств не восхищаться и радоваться этому а обязать их на своих предприятиях открыть курсы рабочих по нужным для них специальностям. В СССР на каждом предприятии были такие курсы где обучались по принятым специальностям при получении минимальной оплаты труда в 60 рублей с практикой на рабочем месте в течении 6месяцев. А привезенных ими штрейхбрехеров гнать грязной метлой вон поскольку они лишают наш народ средств к существованию.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, согласна с вами. Позорники!!! Цены на все заоблачные, но они по-прежнему зарплату 25000 считают великой.....
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "покажите и расскажите на каком предприятии оклад в 2300 рублей в месяц" Роспечать недалеко ушла. Поинтересуйтесь сколько получают продавцы в киосках. 3-4 года назад около 5000 в мес. было, сидя летом в раскаленной банке +50, а зимой в морозильной камере с температурой как на улице, без воды и туалета.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • К сожалению, в нашем государстве производство не выгодное дело, и если наше государство не пересмотрит налоговую политику, то скоро и этих предприятий с этими з/п не будет, коротко сказать например те же носки выгоднее привезти из Китая, Вьетнама, потому что они там дешевле, а почему они тут получатся дороже? В первую очередь НДС, убивает все производство в РФ, + очень много контрольорганов, в Китае всё проще с этим хотя там самый низкоквалифицированных рабочий получает 1000зелени, поверьте если бы швейные фабрики могли платить больше они бы платили ибо им нужны сотрудники, швеи, а если они сейчас будут платить больше то их товар будет не конкурентно способным, ну и все нет фабрики.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • да что вы все зарплата, да зарплата, все не как не дойдет до вас. везде уже сдельщина практически на всех предприятиях, тем более в швейном деле, есть расценка за 1 единицу, а сколько ты сможешь сделать это уже на половину в твоих руках,вторая половина, то в каком состоянии твоя машинка и сколько наладчик проводит время для устранения неполадок. возьмем второй вариант, приходя в магазин мы хотим купить недорогую и добротную вещь ( рабочая спецовка ) цена от 3500 до 7000 начинаем считать 30-40% накрутка комерсанта, столько же прибыль предприятия( порой съемное помещение, материал, логистика) з.п швеи 250-350 рублей за комплект, на финише 2-3 костюма под ключ, редко когда 4 ( на операционке уже не работают практически) вот и считай зарплату сколько на финише получишь, ну а если увеличивать з.п. то в магазине спеццовка будет стоить как норковая шуба и ее врят ли кто купит, и цех закроется в связи с невозможностью реализации продукции. у на 76% скрытых налогов и акцизов , что вы от цен то хотите.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Это наглое подлое ради своей прибыли преступление против жизни народа и лишения его главной состовляющей его выживания.-
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, отлично)))думала на этом комменте закончится дискуссия о лентяйках....ан нет.. в психологии есть понятие тени личности, суть его в том, что в человеке нас больше всего раздражают те качества, которые мы упорно отрицаем у себя, но , однозначно, являемся их обладателями, в 100 случаях из 100!!! )))
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Роспечать недалеко ушла.- 4 года назад 5 000 р и сейчас 2 300 это очень большая разница. А я вообще не понимаю, зачем нужна Роспечать? Кто сейчас покупает газеты?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Эммм...за 35т₽? Была я на собеседование. Мало того что там постоянная текучка, так ещё и ЗП ниже на порядок чем говорят. А бригадирша вообще "убила". Мне ни кто не нужен все на своих местах. На выходе с предприятия увидела женщину. Швея. Спросила про ЗП. Ответ: люди по 10 лет работают но зп в 35 только если переработки есть и то не всегда. 23 с натяжкой. Зато внизу объявление мотиватор у столовой висит. Приведи друга получи гарантировано к зп +5к
    16 февраля, Гость   Ответить
  • о, подтянулись любители прекрасной какраньшии. Хотите как в старину - на завод без выходных, без отпусков, без ТБ и за гроши? Нуачо, раньше же работали именно так. И дети лет со скольки там работали наравне ------------ да ты ципсошник походу, чел! Тебе откуда знать как там было? И как мы такие и коллективный фашистский запад победили и как в космосе первыми были. Да, компрадоры из партсовноменклатуры предали страну и идеалы. Такие как ты тогда начали обливать грязью, народ обманулся и оказался колонизирован. Сегодня мы снова кровью и жизнями прокладываем путь к свободе, к миру по-русски!
    16 февраля, Гость   Ответить
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