Алтайские предприниматели привозят швей из Индии, так как не могут их найти в регионе

В Минпроме считают, что работницы не всегда готовы к производственным требованиям: соблюдать графики, план, технику безопасности

15 февраля 2023, 08:05, ИА Амител

В Алтайском крае из-за дефицита швей предприятия вынуждены привозить кадры из Индии. Об этом редакции Бизнес ФМ Барнаул рассказали сразу в двух профильных ведомствах региона: в Министерстве промышленности и энергетики и Управлении по труду и занятости населения.

Виновата зарплата, но не только

Проблема дефицита кадров в лёгкой промышленности не новая и характерна не только для Алтайского края, указывают власти. Похожая ситуация наблюдается во всех регионах России. В Министерстве промышленности и энергетики края объясняют: предприятия не могут обеспечить высокую заработную плату работникам, поскольку эта сфера не является высокодоходной.

"За 11 месяцев 2022 года среднемесячная заработная плата у работников предприятий по производству одежды составила 34,3 тыс. рублей, по производству текстильных изделий – 36,3 тыс. рублей, по производству кожи и изделий из кожи – 32,8 тыс. рублей. В целом по обрабатывающим производствам среднемесячная заработная плата за данный период времени составила 39,2 тыс. рублей", – сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

Однако зарплата – не единственный фактор, который повлиял на дефицит швей. В Минпроме считают, что работницы не всегда готовы к производственным требованиям: соблюдать графики, план, технику безопасности. А поэтому зачастую выбирают работу в формате самозанятости или в частном ателье, где у них больше свободы и меньше ограничений.

При этом ещё в советское время Алтайский край был текстильным центром Сибири, указывает директор ООО "Спецобъединение-Алтай" Евгений Примак. Он напоминает: в регионе работало несколько крупных швейных фабрик – Хлопчатобумажный комбинат, Меланжевый комбинат. Однако после развала СССР их продукция оказалась невостребована, соответственно, стали невостребованы и кадры.

"Первопричиной, на мой взгляд, является то, что в постсоветский период мы не смогли конкурировать с товарами из Китая и Турции. Соответственно, потребность в продукции падала, снижался и спрос на услуги специалистов швейного отдела, закрывались учебные заведения. На сегодняшний день выпускников практически нет. Для понимания: у нас из 80 сотрудников только три человека в возрасте моложе 30 лет. То есть молодые люди не идут. В определённый период у нас были престижными профессии юристов, экономистов. А сейчас спохватились, что инженерные специальности, рабочие специальности, токари, сварщики, швеи в дефиците оказались. Пожинают и плоды определённой неправильной кадровой политики и политики в области образования", – объясняет Примак.

Швеи из Индии и Шри-Ланки

Сейчас в Алтайском крае работают более 170 предприятий лёгкой промышленности, из которых около 100 – швейные производства. В целом в отрасли трудоустроено более четырёх тысяч человек. Сейчас только крупные и средние швейные предприятия готовы трудоустроить в общей сложности около 400 швей. Среди них обособленное подразделение "БТК-групп", Спецобъединение-Алтай", швейная фабрика "Авангард", Алтайская швейная фабрика, новоалтайская ГК "Свит" и другие."Вакансий в десять, а периодически и более раз больше, чем соискателей, – рассказывает начальник отдела политики занятости и развития рынка труда Управления по труду и занятости населения Алтайского края Татьяна Клепикова. – Профессия швеи у нас входит в перечень перспективных и востребованных на рынке труда на протяжении достаточно долгого времени".

Татьяна Клепикова утверждает: ситуация регулируется, образовательные организации обучают швей, студенты проходят практику на производстве. Кроме того, при содействии службы занятости обучают граждан по потребности швейных предприятий. Ежегодно такие профессии получают порядка 50 человек. И частично потребность в швеях закрывают за счёт привлечения по квоте иностранных граждан. Так, например, по заявке работодателей в крае трудится 90 швей из Индии.

По данным Министерства промышленности и энергетики Алтайского края, помимо уже работающих по квоте иностранцев, в этом году заявляется необходимость трудоустройства по квоте ещё около 100 зарубежных работников. Рассматриваются варианты привлечения швей из Индии и Шри-Ланки.

При этом предприятия, которые принимают на работу иностранцев, обязаны обеспечить их жильём, оплачивать прибытие к месту работы и возврат после истечения контракта. Но не все могут позволить себе подобные контракты по привлечению работников.

Небольшую часть дефицита кадров швейного производства закрывают заключённые. В колониях они шьют для собственных нужд и выполняют заказы сторонних организаций.

По словам Татьяны Клепиковой, дефицит кадров сложился не только в швейном производстве. Большая потребность и в других квалифицированных работниках: "Говорить о том, что это уникальная ситуация только с этой профессией, не совсем правомерно. Мы наблюдаем спрос на инженерные кадры, квалифицированные рабочие профессии. По ряду профессий спрос превышает предложение в восемь и девять раз", – указывает эксперт.

Решить проблему дефицита кадров в отрасли лёгкой промышленности, по мнению властей, поможет стартовавший ещё в 2022 году проект 2Профессионалитет". Для его исполнения Алтайская академия гостеприимства создала образовательно-производственный центр, или кластер, для лёгкой промышленности региона. Официальное открытие состоится уже сегодня.