Приятное знакомство: клиники "Медси" проводят в Барнауле акцию на первичное посещение

Попасть на прием к специалисту можно со скидкой 15%

21 августа 2023, 09:15, ИА Амител LjN8K9MQF

"Медси" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой

В Барнауле представлен большой выбор медицинских учреждений и клиник, но как выбрать "свою"? Такую, где проведут качественную и компетентную диагностику, поставят верный диагноз и детально проработают план лечения? Клинику, где есть возможность записаться онлайн и придти к врачу без очередей.

Всем этим критериям соответствует ведущая федеральная сеть частных клиник "Медси". В ней трудятся высококлассные и опытные специалисты, представлено надежное оборудование из Японии, Италии и Великобритании, есть собственная лаборатория, комплексные программы диагностики и чекапы. А приятным бонусом к этому – сезонные акции для пациентов. Одна из таких – скидка на первое посещение 15%*.

Сеть клиник "Медси" в Барнауле

В городе работают две клиники федеральной сети "Медси".

Здесь можно:

Сдать анализы (в том числе для санитарной книжки,справки в ГИБДД и т.д.);

Пройти аппаратную диагностику (УЗИ, рентген, ЭЭГ, холтеровское мониторирование и т.д.);

Получить консультации врачей с высокой квалификацией;

Оформить необходимую документацию.

Прием ведет высококвалифицированный врачебный персонал с многолетним опытом работы: врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

Многопрофильное оказание помощи

Специалисты клиник ведут прием по разным направлениям, таким как:

Гастроэнтерология;

Гинекология;

Дерматология;

Кардиология;

Неврология;

Оториноларингология;

Отоларингология;

Офтальмология;

Педиатрия;

Терапия;

Психиатрия;

Стоматология;

Урология;

Эндокринология;

Хирургия.

Эндоскопия.













"Медси" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой

Комплексные программы диагностики

В клиниках "Медси" в Барнауле можно пройти различные скрининги, которые позволяют быстро, удобно и по доступной цене выявлять различные патологии и заболевания.

Например:

"Женское здоровье".



При необходимости, врач-гинеколог подберёт подходящие индивидуальные методы лечения.

"Кардиологический скрининг".



Диагностика поможет выявить возможные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и назначить своевременное лечение.

"Эндокринологический скрининг".



Обследование позволит выявить патологии и заболевания на самых ранних стадиях. При обнаружении любых отклонений эндокринолог составит подходящую конкретному пациенту программу лечения.

"Забота о родителях".



Программа годового медицинского обслуживания для пожилых людей.

Приложение SmartMed

Для пациентов клиник доступно современное приложение SmartMed* (доступно на iOS* или Android*), с помощью которого можно получать онлайн-консультации практикующих терапевтов, педиатров и профильных специалистов "Медси", а также записываться на прием в клиники и даже вызывать врача на дом для себя или ребенка.

А еще с помощью приложения можно оплачивать предстоящие и прошедшие приемы, использовать бонусы программы лояльности, а также получать результаты анализов.

В SmartMed пациент всегда имеет доступ к своим медицинским документам, к истории приемов и онлайн-консультаций в электронной медкарте.

Также у клиники есть официально сообщество во "ВКонтакте", где можно получать полезную информацию о специалистах и актуальных акциях.

В общем, "Медси" – клиника, которая имеет многолетний опыт работы и сочетает в себе лучшие традиции отечественной медицины и современные мировые технологии. Будьте здоровы вместе с Медси!









"Медси" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой

АО "Группа компаний "Медси" (Лицензия: №ЛО41-01137-77/00370395 от 11.11.2020 г.)

Адрес: г. Барнаул, ул. Полюсный проезд, 39 и ул. Антона Петрова 221 Д/1

Тел.: (3852) 632-288

"ВКонтакте"

Сайт

Акция на скидку 15% на первичные приемы действительна до 30.09.2023 г. Подробную информацию о специалистах и условиях приема можно уточнить по телефону: (3852) 632-288 или на сайте barnaul.medsi.ru.

* SmartMed (СмартМед); iOS (iPhone OS "Айфон ОЭс" – мобильная операционная система); Android ("Андроид" – операционная система для смартфонов).

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста