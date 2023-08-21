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Приятное знакомство: клиники "Медси" проводят в Барнауле акцию на первичное посещение

Попасть на прием к специалисту можно со скидкой 15%

21 августа 2023, 09:15, ИА Амител LjN8K9MQF

"Медси" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой
"Медси" в Барнауле / Фото предоставлено клиникой

В Барнауле представлен большой выбор медицинских учреждений и клиник, но как выбрать "свою"? Такую, где проведут качественную и компетентную диагностику, поставят верный диагноз и детально проработают план лечения? Клинику, где есть возможность записаться онлайн и придти к врачу без очередей.

Всем этим критериям соответствует ведущая федеральная сеть частных клиник "Медси". В ней трудятся высококлассные и опытные специалисты, представлено надежное оборудование из Японии, Италии и Великобритании, есть собственная лаборатория, комплексные программы диагностики и чекапы. А приятным бонусом к этому – сезонные акции для пациентов. Одна из таких – скидка на первое посещение 15%*.

Сеть клиник "Медси" в Барнауле

В городе работают две клиники федеральной сети "Медси". 

Здесь можно:

  • Сдать анализы (в том числе для санитарной книжки,справки в ГИБДД и т.д.);
  • Пройти аппаратную диагностику (УЗИ, рентген, ЭЭГ, холтеровское мониторирование и т.д.);
  • Получить консультации врачей с высокой квалификацией;
  • Оформить необходимую документацию.

Прием ведет высококвалифицированный врачебный персонал с многолетним опытом работы: врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.

Многопрофильное оказание помощи

Специалисты клиник ведут прием по разным направлениям, таким как:

  • Гастроэнтерология;
  • Гинекология;
  • Дерматология;
  • Кардиология;
  • Неврология;
  • Оториноларингология;
  • Отоларингология;
  • Офтальмология;
  • Педиатрия;
  • Терапия;
  • Психиатрия;
  • Стоматология;
  • Урология;
  • Эндокринология;
  • Хирургия.
  • Эндоскопия.

Комплексные программы диагностики

В клиниках "Медси" в Барнауле можно пройти различные скрининги, которые позволяют быстро, удобно и по доступной цене выявлять различные патологии и заболевания.

Например:

  1. "Женское здоровье".

    При необходимости, врач-гинеколог подберёт подходящие индивидуальные методы лечения.
     
  2. "Кардиологический скрининг".

    Диагностика поможет выявить возможные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и назначить своевременное лечение. 
     
  3. "Эндокринологический скрининг".

    Обследование позволит выявить патологии и заболевания на самых ранних стадиях. При обнаружении любых отклонений эндокринолог составит подходящую конкретному пациенту программу лечения. 
     
  4. "Забота о родителях".

    Программа годового медицинского обслуживания для пожилых людей.

Приложение SmartMed

Для пациентов клиник доступно современное приложение SmartMed* (доступно на iOS* или Android*), с помощью которого можно получать онлайн-консультации практикующих терапевтов, педиатров и профильных специалистов "Медси", а также записываться на прием в клиники и даже вызывать врача на дом для себя или ребенка.

А еще с помощью приложения можно оплачивать предстоящие и прошедшие приемы, использовать бонусы программы лояльности, а также получать результаты анализов.

В SmartMed пациент всегда имеет доступ к своим медицинским документам, к истории приемов и онлайн-консультаций в электронной медкарте.

Также у клиники есть официально сообщество во "ВКонтакте", где можно получать полезную информацию о специалистах и актуальных акциях.

В общем, "Медси" – клиника, которая имеет многолетний опыт работы и сочетает в себе лучшие традиции отечественной медицины и современные мировые технологии. Будьте здоровы вместе с Медси!

АО "Группа компаний "Медси" (Лицензия: №ЛО41-01137-77/00370395 от 11.11.2020 г.)
Адрес: г. Барнаул, ул. Полюсный проезд, 39 и ул. Антона Петрова 221 Д/1
Тел.: (3852) 632-288
"ВКонтакте"
Сайт

Акция на скидку 15% на первичные приемы действительна до 30.09.2023 г. Подробную информацию о специалистах и условиях приема можно уточнить по телефону: (3852) 632-288 или на сайте barnaul.medsi.ru.

* SmartMed (СмартМед); iOS (iPhone OS "Айфон ОЭс" – мобильная операционная система); Android ("Андроид" – операционная система для смартфонов).


Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Комментарии 2

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Гость

21:09:47 21-08-2023

противопоказания от посещения клиники?

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Гость

21:17:54 21-08-2023

Гость (21:09:47 21-08-2023) противопоказания от посещения клиники?... Отсутствие у тебя бабла. Вот это единственное противопоказание.

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