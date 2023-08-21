Приятное знакомство: клиники "Медси" проводят в Барнауле акцию на первичное посещение
Попасть на прием к специалисту можно со скидкой 15%
21 августа 2023, 09:15, ИА Амител LjN8K9MQF
В Барнауле представлен большой выбор медицинских учреждений и клиник, но как выбрать "свою"? Такую, где проведут качественную и компетентную диагностику, поставят верный диагноз и детально проработают план лечения? Клинику, где есть возможность записаться онлайн и придти к врачу без очередей.
Всем этим критериям соответствует ведущая федеральная сеть частных клиник "Медси". В ней трудятся высококлассные и опытные специалисты, представлено надежное оборудование из Японии, Италии и Великобритании, есть собственная лаборатория, комплексные программы диагностики и чекапы. А приятным бонусом к этому – сезонные акции для пациентов. Одна из таких – скидка на первое посещение 15%*.
Сеть клиник "Медси" в Барнауле
В городе работают две клиники федеральной сети "Медси".
Здесь можно:
- Сдать анализы (в том числе для санитарной книжки,справки в ГИБДД и т.д.);
- Пройти аппаратную диагностику (УЗИ, рентген, ЭЭГ, холтеровское мониторирование и т.д.);
- Получить консультации врачей с высокой квалификацией;
- Оформить необходимую документацию.
Прием ведет высококвалифицированный врачебный персонал с многолетним опытом работы: врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук.
Многопрофильное оказание помощи
Специалисты клиник ведут прием по разным направлениям, таким как:
- Гастроэнтерология;
- Гинекология;
- Дерматология;
- Кардиология;
- Неврология;
- Оториноларингология;
- Отоларингология;
- Офтальмология;
- Педиатрия;
- Терапия;
- Психиатрия;
- Стоматология;
- Урология;
- Эндокринология;
- Хирургия.
- Эндоскопия.
Комплексные программы диагностики
В клиниках "Медси" в Барнауле можно пройти различные скрининги, которые позволяют быстро, удобно и по доступной цене выявлять различные патологии и заболевания.
Например:
- "Женское здоровье".
При необходимости, врач-гинеколог подберёт подходящие индивидуальные методы лечения.
- "Кардиологический скрининг".
Диагностика поможет выявить возможные нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и назначить своевременное лечение.
- "Эндокринологический скрининг".
Обследование позволит выявить патологии и заболевания на самых ранних стадиях. При обнаружении любых отклонений эндокринолог составит подходящую конкретному пациенту программу лечения.
- "Забота о родителях".
Программа годового медицинского обслуживания для пожилых людей.
Приложение SmartMed
Для пациентов клиник доступно современное приложение SmartMed* (доступно на iOS* или Android*), с помощью которого можно получать онлайн-консультации практикующих терапевтов, педиатров и профильных специалистов "Медси", а также записываться на прием в клиники и даже вызывать врача на дом для себя или ребенка.
А еще с помощью приложения можно оплачивать предстоящие и прошедшие приемы, использовать бонусы программы лояльности, а также получать результаты анализов.
В SmartMed пациент всегда имеет доступ к своим медицинским документам, к истории приемов и онлайн-консультаций в электронной медкарте.
Также у клиники есть официально сообщество во "ВКонтакте", где можно получать полезную информацию о специалистах и актуальных акциях.
В общем, "Медси" – клиника, которая имеет многолетний опыт работы и сочетает в себе лучшие традиции отечественной медицины и современные мировые технологии. Будьте здоровы вместе с Медси!
АО "Группа компаний "Медси" (Лицензия: №ЛО41-01137-77/00370395 от 11.11.2020 г.)
Адрес: г. Барнаул, ул. Полюсный проезд, 39 и ул. Антона Петрова 221 Д/1
Тел.: (3852) 632-288
"ВКонтакте"
Сайт
Акция на скидку 15% на первичные приемы действительна до 30.09.2023 г. Подробную информацию о специалистах и условиях приема можно уточнить по телефону: (3852) 632-288 или на сайте barnaul.medsi.ru.
* SmartMed (СмартМед); iOS (iPhone OS "Айфон ОЭс" – мобильная операционная система); Android ("Андроид" – операционная система для смартфонов).Реклама
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
21:09:47 21-08-2023
противопоказания от посещения клиники?
21:17:54 21-08-2023
Гость (21:09:47 21-08-2023) противопоказания от посещения клиники?... Отсутствие у тебя бабла. Вот это единственное противопоказание.