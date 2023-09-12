Участники Игр дружбы получат призовые на уровне олимпийских

Гонорары будут положены в том числе и иностранцам

12 сентября 2023, 15:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Иностранные победители и призеры международных Игр дружбы, как и российские спортсмены, будут получать призовые, равные выплатам за олимпийские медали. Об этом заявил помощник президента РФ Игорь Левитин, сообщает ТАСС.

Первые летние Всемирные игры дружбы планируется провести в сентябре 2024 года – и дальше раз в четыре года.

В программу Игр дружбы войдут 27 видов спорта: 22 олимпийских и 5 неолимпийских. Это баскетбол, баскетбол 3×3, BMX-фристайл, бокс, борьба, легкая атлетика, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, художественная гимнастика, спортивное скалолазание, теннис, тхэквондо, тяжелая атлетика, брейкинг, дзюдо, падел, пляжный футбол, спортивная гимнастика, прыжки в воду, синхронное плавание, скейтбординг, шахматы, спортивное программирование, фехтование, акробатический рок-н-ролл.

Церемонии открытия и закрытия пройдут в Москве, часть программы – в Екатеринбурге.