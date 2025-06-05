Сильный солнечный удар может даже привести к летальному исходу

05 июня 2025, 09:30, ИА Амител

Термометр / Фото: Immo Wegmann / unsplash.com

В Алтайском крае наконец установилась жара и многие сейчас проводят большую часть дня на улице, чтобы получить бронзовый загар и ударную порцию витамина D. Но нельзя забывать, что длительное действие солнечных лучей несет большую опасность для здоровья. Чем грозит солнечный удар, как защититься от перегрева и что делать, если он все-таки произошел, amic.ru рассказала врач-терапевт барнаульского медцентра "Исида" Евгения Рыскалкина.

Что такое солнечный удар и от чего он возникает?

Солнечный удар – это состояние, которое возникает из-за перегрева организма. Когда мы долго находимся под прямыми солнечными лучами, наша терморегуляция нарушается, и организм не успевает отдавать излишнее тепло. В результате температура тела резко повышается, что может привести к различным нарушениям в организме.

Солнечный удар может поражать людей любого возраста. Больше других ему подвержены дети, пожилые и люди, страдающие сахарным диабетом, у кого больное сердце и есть кожные заболевания.

"Удар может случиться, и когда человек находится на улице под воздействием солнечных лучей, и спустя несколько часов после того, как происходило мощное тепловое воздействие. Дело в том, что солнечный удар может развиваться постепенно. Важно обращать внимание на первые симптомы, чтобы предотвратить ухудшение состояния", – предостерегает Евгения Рыскалкина.

Симптомы солнечного удара

К основным признакам солнечного удара относятся:

головная боль, головокружение;

тошнота и слабость;

учащенное сердцебиение, сбивчивое дыхание;

повышение температуры тела до 39 градусов;

рвота;

в тяжелых случаях человек может упасть в обморок.

"Если симптомы усиливаются, могут возникнуть такие серьезные осложнения, как судороги или потеря сознания. Если своевременно не оказать помощь, человек может погибнуть", – предупреждает врач.

Что делать при солнечном ударе?

При первых признаках солнечного удара важно немедленно оказать помощь себе или пострадавшему. Если на жаре вы почувствовали головную боль, слабость, головокружение или тошноту, нужно уйти в тень, под навес или в прохладное помещение. Если на вас надета плотная, облегающая одежда, лучше ее снять. Также ослабьте ремень, галстук, расстегните пуговицы и обязательно выпейте воды.

"Пить нужно много, но маленькими глотками. Лучше всего подойдет обычная вода или минеральная без газа комнатной температуры. Для охлаждения можно использовать влажные компрессы на голову, шею, запястья. Также хорошо обтирать тело прохладной водой. При этом важно избегать резкого охлаждения", – говорит специалист.

Что категорически нельзя делать при солнечном ударе?

При солнечном ударе категорически запрещено резко охлаждать тело. Стремительное охлаждение может вызвать спазм сосудов, объясняет терапевт. По этой причине не рекомендуется принимать холодные ванны, ледяной душ или прикладывать лед к перегретым кожным покровам.

Ухудшить состояние человека при солнечном ударе может алкоголь. Он усугубляет обезвоживание организма. Способствуют обезвоживанию также такие напитки, как кофе или крепкий чай.

Избегайте курения и физических упражнений, пока вы не почувствуете себя лучше.

Когда нужно вызвать скорую помощь?

Иногда солнечный удар может принять серьезные формы. Если температура тела не снижается даже после охлаждения, открылась рвота, пульс зашкаливает, нарушен сердечный ритм, срочно вызывайте скорую. Также неотложка нужна, если вы увидели, что человек потерял сознание.

"Если человеку стало плохо, самым разумным решением будет вызвать бригаду скорой помощи. До приезда медиков ему нужно оказать первую помощь. Переместите пострадавшего в тень и уложите так, чтобы ноги были выше головы. Если на нем тесная одежда – снимите, на рубашке обязательно расстегните верхние пуговицы. Попытайтесь привести его в чувство с помощью нашатырного спирта или сбрызнете водой", – советует Евгения Рыскалкина.

Как избежать солнечного удара?

Предотвратить солнечный удар проще, чем лечить его последствия. Чтобы снизить риск перегрева организма, нужно соблюдать несколько простых правил:

избегайте длительного пребывания на солнце, особенно в пиковые часы – с 12:00 до 16:00;

используйте головной убор, носите легкую и светлую одежду, желательно из натуральных тканей (хлопок, лен);

в жаркую погоду регулярно пейте воду и откажитесь от напитков с кофеином или алкоголя;

используйте зонты или тенты для защиты от прямых солнечных лучей.

"Если вы будете соблюдать эти простые рекомендации, солнечный удар вам точно не грозит. Помните, что солнце – это не только источник радости, но и потенциальная угроза, особенно в жаркие дни. В случае солнечного удара важно быстро действовать: помочь себе или окружающим, принять меры по охлаждению и при необходимости обратиться за медицинской помощью", – заключила Евгения Рыскалкина.