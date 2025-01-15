Признать нежелательной идеологию бодипозитива предложили в Госдуме
Депутат Виталий Милонов пояснил, что свободное существование такой идеи угрожает здоровью нации
15 января 2025, 13:05, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает признать нежелательной на территории РФ идеологию бодипозитива. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Об этом сообщает RT.
"Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности", – подчеркнул депутат.
Милонов считает, что жертвами этой идеологии становятся молодые девушки и юноши. С его слов, они "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти".
Парламентарий отметил, что в настоящее время государство взяло курс на защиту здоровья граждан и продвижение здорового образа жизни, а также построение семьи. Свободное существование бодипозитива при этом несет угрозу для здоровья всей нации.
"Учитывая социальную и медицинскую опасность бодипозитива, прошу Вас выступить с инициативой признания этой идеологии нежелательной на территории Российской Федерации", – говорится в тексте обращения.
13:12:19 15-01-2025
в гд правда считают, что бодипозитив, как-то волнует людей и от очередного запрета житься станет лучше и веселее?
13:23:44 15-01-2025
С Хинштейном или министром труда Котяковым что будут делать ?
14:31:20 15-01-2025
Гость (13:23:44 15-01-2025) С Хинштейном или министром труда Котяковым что будут делать ... Неужели Милонов под них копает? Кстати, Мишустин тоже недалеко от Котякова ушел по комплекции.
14:35:10 15-01-2025
Гость (13:23:44 15-01-2025) С Хинштейном или министром труда Котяковым что будут делать ... А у них другая идея. Их бодипозитифф - это побочка.
13:24:43 15-01-2025
Пальмовое масло, которое приводит к бозипозитиву, угрожает здоровью нации.
15:52:31 15-01-2025
Стас Пле (13:24:43 15-01-2025) Пальмовое масло, которое приводит к бозипозитиву, угрожает з... Сколько можно объяснять дебилоидам, что пальмовое масло- дорогой валютный продукт, гораздо дороже, чем родные подсолнечное, рыжиковое, льняное, горчичное, кукурузное и др. масла?
13:59:35 15-01-2025
Когда делать нечего
14:31:46 15-01-2025
наконец-то нормальное предложение, а то жиробасов стало много, особенно много жирных детей, полнота вульгарной считалась в нашей культуре всегда! Нет - решили нормализовать ненормальное
15:55:23 15-01-2025
Гость (14:31:46 15-01-2025) наконец-то нормальное предложение, а то жиробасов стало мног... В какой это "нашей" культуре? Почитай Шергина, Писахова- самые что ни есть писатели с Севера, собиравшие старинные сказы. Так у них частенько встречается в описании человека: толстый, красивый". Так что не путайте "нашу" культуру и ЛГБТ.
15:24:34 15-01-2025
Так пусть с ГД и правительства начинают. У кого индекс массы тела больше 25 - того в отставку.
15:44:13 15-01-2025
Милонов не похож на бодинегативного
16:46:17 15-01-2025
"Макорошки стоят всегда одинаково" пропаганда бодипозитива? Макароны являются высокоуглеводистым питанием - что приводит к ожирению, а высокий гликемический индекс может привести к развитию диабета.