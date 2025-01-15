Признать нежелательной идеологию бодипозитива предложили в Госдуме

Депутат Виталий Милонов пояснил, что свободное существование такой идеи угрожает здоровью нации

15 января 2025, 13:05, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает признать нежелательной на территории РФ идеологию бодипозитива. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения России Михаилу Мурашко. Об этом сообщает RT.

"Сторонники и участники пропагандируют нездоровый образ жизни, отказ от пищевой дисциплины и занятий спортом, пренебрежение к общепринятым представлениям красоты и опрятности", – подчеркнул депутат.

Милонов считает, что жертвами этой идеологии становятся молодые девушки и юноши. С его слов, они "доводят себя до ожирения, отказываются от норм гигиены, получают хронические заболевания и в итоге доходят до грани ранней смерти".

Парламентарий отметил, что в настоящее время государство взяло курс на защиту здоровья граждан и продвижение здорового образа жизни, а также построение семьи. Свободное существование бодипозитива при этом несет угрозу для здоровья всей нации.